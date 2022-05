1° Convegno di Archeologia militare, tra Storia, Paesaggio e Cultura

Nelle giornate del 20 e 21 maggio 2022, si svolgerà presso il Museo della Terza Armata di Padova il 1° Convegno nazionale di Archeologia Militare, organizzato dalla Direzione del Museo e dall’ Associazione Culturale “Amici del Museo Storico della Terza Armata”, con il patrocinio del Comando Forze Operative Nord.

Convegno

Il convegno avrà come focus il tema del recupero archeologico e storico di strutture militari, campi di battaglia e relitti marini militari e andrà a valorizzare il percorso di restituzione delle aree militari dismesse agli usi civili, in riferimento al contesto e all’interno di una doverosa prospettiva di rigenerazione urbana. Grazie all’archeologia militare si sono potute ritrovare e ricomporre le salme di caduti, ricostruendone la storia e restituendoli al ricordo delle loro famiglie. L’archeologia, in quanto scienza della memoria, rappresenta la chiave fondamentale per leggere il passato e trasmetterne il senso al presente. Al convegno, che sarà introdotto dal presidente dell’Associazione Amici del Museo Storico della Terza Armata Giovanni Santoro, con gli interventi dell’ingegner Alessandro Andò, membro del Comitato Scientifico dell’Associazione e del dottor Franco Nicolis, parteciperanno, inoltre, archeologi professionisti di storia militare che hanno operato negli ambienti più ostili del mondo, come il deserto egiziano di El Alamein, le cime innevate dell’Ortles e dello Stelvio, fino alle grotte della Carnia e sui fondali marini.

Date

Si inizierà il 20 maggio con l’intervento dell’archeologo Nicola Cappellozza, che parlerà di archeologia delle Guerre Mondiali; seguirà, poi, il dottor Stefano Morosini che andrà ad illustrare il recupero, la valorizzazione e la musealizzazione di un ricovero austro-ungarico in caverna del conflitto mondiale. Sul progetto El Alamein, studio, recupero e valorizzazione del campo di battaglia, esporrà invece il professor Aldino Bondesan, geologo e attualmente professore associato di Geografia Fisica e Geomorfologia presso l’Università degli Studi di Padova. Il convegno si concluderà sabato 21 maggio, con gli interventi della dottoressa Elena Leoni che illustrerà la Protezione del Beni Culturali dell’Afghanistan, mentre il dottor Franco Nicolis si soffermerà sull’approccio archeologico ai conflitti contemporanei, tra storia, memoria ed etica.