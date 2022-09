Due giorni di convegno sulla Marcia su Roma all’Università di Padova

Il movimento politico dei Fasci italiani di combattimento fu fondato il 23 marzo del 1919 e il 9 novembre 1921 si trasformò nel Partito Nazionale Fascista. Tuttavia è un’altra data che viene iconicamente citata nella storiografia: il 28 ottobre 1922, data della Marcia su Roma.

Marcia su Roma

Tutto inizia a Perugia, il 26 ottobre, dove i quadrumviri fascisti – il generale De Bono, Italo Balbo, Cesare De Vecchi e Michele Bianchi – istallarono il loro quartiere generale. Il 27 ottobre circa ventimila camicie nere partono da Santa Marinella, Tivoli, Monterotondo e dal Volturno, requisendo convogli ferroviari, per dirigersi verso la capitale. Roma è difesa in quel momento da oltre 28.000 soldati ben armati. Luigi Facta, capo del Governo in carica, dichiara alle 6 del mattino del 28 ottobre lo stato di assedio, alle 8.30 il re Vittorio Emanuele III si rifiuta di controfirmarlo. Le camicie nere entrano in città, non contrastate da nessuno, minacciando di occupare i ministeri. Il Governo si dimette. Vittorio Emanuele III, sempre il 28 ottobre, convoca Mussolini nella capitale. Aspetterà due giorni: il duce arriverà solo il 30 ottobre, in treno da Milano. Lo stesso giorno il re gli conferirà ufficialmente l'incarico di formare un nuovo governo. Il 28 ottobre diventa centrale nella narrazione del Ventennio: è l’ab Urbe condita del ventennio fascista.

Convegno

«La marcia su Roma nell’ottobre 1922 fu un evento cruciale nella storia d’Italia, ma ebbe anche profonde ripercussioni in Europa e nel mondo. L’avvento al potere del fascismo preluse infatti a un cambiamento radicale degli assetti politici usciti dalla Grande guerra, fornendo un modello politico - in primo luogo alle destre ultranazionaliste - per la trasformazione dello stato liberale in senso antidemocratico. Il convegno “The Global Impact of the March on Rome”, organizzato dal Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Casrec) dell’Università di Padova in collaborazione con il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - dice Filippo Focardi, direttore del CASREC - affronterà questa dimensione europea e internazionale della marcia su Roma finora scarsamente approfondita dalla storiografia. A farlo saranno storici e storiche di prestigio, provenienti da università e centri di ricerca di tutto il mondo, che si riuniranno giovedì 29 e venerdì 30 settembre in Sala delle Edicole di piazza Capitaniato con entrata da Arco Vallaresso. Il convegno si colloca nel quadro delle numerose iniziative organizzate quest’anno in tutta Italia in occasione della ricorrenza del centenario della marcia su Roma, spiccando per la qualità e l’originalità della sua proposta scientifica».

Programma

Giovedì 29 ottobre dalle ore 9.00 in Sala delle Edicole di piazza Capitaniato con entrata da Arco Vallaresso a Padova, dopo i saluti di Filippo Focardi, Gianluigi Baldo, direttore del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità, e Elena Pariotti, direttrice Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, verrà aperta la prima delle due giornate di lavori che si occuperà di dopoguerra e fascismo e dei riflessi sull’Europa e nel mondo della marcia su Roma. Interverranno, tra gli altri, John Horne, Trinity College Dublin, Marco Mondini, Giulia Albanese e Matteo Millan, Università di Padova, Blasco Sciarrino, Central European University, Budapest/Vienna, Derek Hastings, Oakland University, Stefan Laffin, Leibniz University Hannover, e Sven Reichardt, University of Konstanz. Il convegno prosegue nella giornata di venerdì 30 ottobre dalle ore 9.30 nella stessa sede.