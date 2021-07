Rassegna "Acque e parole": la salute, la politica e l’informazione con l’ex funzionario OMS Stefano Zambon a Montegrotto

Via Enrico Fermi, 1

Riceviamo e pubblichiamo:

"Giovedì 15 luglio, alle 21 nel chiostro del Museo del Termalismo, in via Fermi 1 a Montegrotto Terme, l’ex funzionario dell’OMS di Venezia Francesco Zambon accompagnato dai giornalisti Ivan Compasso Grozny e Silvia Giralucci presenterà il suo libro” Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti”.

Venezia, febbraio 2020. Il carnevale viene interrotto bruscamente e Francesco Zambon, veneziano e funzionario dell’OMS, riceve l’incarico di coordinare le informazioni che arrivano dall’Italia e che possono essere utili al mondo: il Covid-19 ha fatto irruzione in Occidente. Seguono settimane di lavoro forsennato, per provare a capire cosa stia accadendo nel nostro Paese, perché tutti quei contagi, perché tutti quei morti. L’11 maggio il rapporto è finito, approvato dai vertici dell’OMS, stampato e pronto per essere divulgato. Potrebbe salvare molte vite. Ma qualcosa si inceppa e il 13 maggio il rapporto viene ritirato. Perché?

L’incontro è il secondo appuntamento del ciclo “Acque e Parole” organizzato dall'amministrazione comunale di Montegrotto Terme. Ingresso gratuito."

Foto articolo da comunicato stampa