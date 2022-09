Teatro di improvvisazione: al via i nuovi corsi e la rassegna autunnale "C'è una volta 2022" di CambiScena

CambiScena porta sul palcoscenico del Teatro ai Colli a Padova alcuni tra gli spettacoli di improvvisazione teatrale più amati e mette in scena, assieme al pubblico, la magia e il divertimento dell’improvvisazione teatrale.

“C’è una volta” è la rassegna del teatro irripetibile, ogni serata uno spettacolo diverso! La prima data del 24 settembre prevede un aperitivo di benvenuto, compreso nel prezzo del biglietto.

E, per chi volesse, ci sono i corsi della scuola di improvvisazione teatrale di CambiScena, in cui si gioca, si sbaglia, si ascolta, si ride, si crea, si accetta, si improvvisa e ci si diverte!

La prima lezione delle classi di 1° anno è di prova, gratuita e senza impegno di iscrizione!

Per info ed iscrizioni: 3490683830 - info@cambiscena.it

--- Le date della rassegna ---

Orario

Inizio spettacoli ore 21

Dove

Teatro ai colli - Via Monte Lozzo, 16 – Padova

Sabato 24 settembre - "IMPRÒ PARTY"

Aperitivo di benvenuto dalle ore 19 compreso nel prezzo del biglietto + spettacolo "IMPRÒ"

(Compagnia CambiScena)

In scena, senza testo o copione, attori e attrici si sfidano alla migliore improvvisazione prendendo spunto dai suggerimenti del pubblico. Le due squadre cercano di guadagnarsi il favore degli spettatori che votano e decretano i vincitori di questa sfida teatrale giocata all’insegna del coinvolgimento e del divertimento.

Sabato 8 ottobre - "SO' SHEMI"

(Teatro a Molla)

Ogni mille anni i migliori narratori d’oriente devono gareggiare per dimostrare di essere degni del loro titolo. Sarà il Venerabile Maestro Miao, custode delle sacre pergamene del Drago a tirare le fila di questo epico, parodistico, demenziale torneo dove l’importante non è vincere, ma guadagnare onore e non essere l’unico sconfitto!

Sabato 22 ottobre - "QUADERNI DI FAMIGLIA"

(Gianteatro)

Una piccola saga familiare che racconta episodi, ispirati ai ricordi del pubblico, della vita di una famiglia italiana dagli inizi dello scorso secolo ad oggi. Si ride, ci si commuove e si vede nascere una specie di albero genealogico che sembra unire il passato degli spettatori e delle spettatrici in un’unica grande famiglia improvvisata.

Sabato 19 novembre - "PROVA GENERALE: potrebbe uscirne un musical"

(Compagnia CambiScena + Deborah Fedrigucci)

Un gruppo di attori allo sbaraglio guidati da un regista decisamente sopra le righe sta per mettere in scena la prova generale di un musical che non esiste, ma un produttore ormai si è impegnato a finanziarlo, quindi la prova generale si farà. Al regista non resta che sperare nell’illuminazione improvvisa... magari del patrono di Broadway.

Sabato 10 dicembre - "CHRISTMAS IMPRÒ"

(Compagnia CambiScena + Fabio Magnani e Mariadele Attanasio)

Anche nel periodo natalizio l’improvvisazione teatrale diventa sfida con uno show interattivo e divertente! Due squadre di attori e attrici competono a colpi di teatro, senza testo e armati della sola fantasia, improvvisano personaggi, situazioni e storie sempre diverse cercando di coinvolgere e guadagnarsi il favore del pubblico.

Prenotazione biglietti sul sito https://www.cambiscena.it/

