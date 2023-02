Cose d’altri tempi e l’arte di Saro Grimani al mercatino di Piazzola sul Brenta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Saro Grimani, è un artista veneziano, noto per creare opere utilizzando antichi oggetti d’arte, le opere di Saro puntano a sensibilizzare lo spettatore verso temi di interesse sociale, gran parte degli oggetti utilizzati da Saro Grimani, provengono dal mercato dell’antiquariato Cose d’altri Tempi, che si tiene a Piazzola sul Brenta, nei pressi di Villa Contarini, l’ultima domenica del mese.

Saro Grimani, nasce a Napoli, ma dopo gli studi universitari, affascinato dall’arte del luogo, si trasferisce a Venezia, dove attualmente vive e lavora. Compie esperienze legate al digital marketing e all’arte contemporanea. Delle sue opere, nate da antichi oggetti d’arte riciclati ama dire: «Non sono io che le creo ma la natura con le sue forze ed i suoi eventi, questo rende ogni opera unica ed irriproducibile». Con i suoi lavori Saro ama porre l’accento su temi di ecosostenibilità e di interesse sociale , tipico del Dadaismo.

Saro Grimani è un artista e designer di grande importanza, la cui carriera si è sviluppata attraverso diversi movimenti e tendenze. Si è affermato nel panorama artistico, grazie all’utilizzo di medium non convenzionali.

L'utilizzo dei medium non convenzionali nell'arte è un fenomeno in crescita negli ultimi anni, che vede gli artisti sperimentare con nuove forme e tecnologie per esprimere le loro idee e visioni. I medium non convenzionali includono una vasta gamma di materiali e tecnologie, come la tecnologia digitale, il video, l'installazione, la performance, e la natura. Gli artisti utilizzano questi medium per creare opere uniche e provocatorie che spingono i confini dell'arte tradizionale. Un esempio di utilizzo dei medium non convenzionali è l'arte digitale, che consiste nell'utilizzo di tecnologie come il computer e il software per creare opere d'arte.

Gli artisti digitali utilizzano strumenti come la grafica vettoriale, la modellazione 3D e la realtà virtuale per creare opere che esplorano il rapporto tra tecnologia e arte. Un altro esempio di utilizzo dei medium non convenzionali è l'arte ambientale, che consiste nell'utilizzo della natura come medium artistico.

Gli artisti ambientali creano opere utilizzando elementi naturali come pietre, alberi, acqua e terra, per creare installazioni che esplorano il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. L'arte performativa è un altro esempio di utilizzo dei medium non convenzionali, che consiste nell'utilizzo del corpo e delle azioni dell'artista come medium artistico.

Gli artisti performativi utilizzano il loro corpo e le loro azioni per creare opere che esplorano temi come il potere, la sessualità e l'identità.

In generale, l'utilizzo dei medium non convenzionali nell'arte consente agli artisti di esprimere le loro idee in modi nuovi e innovativi, spingendo i confini dell'arte tradizionale e aprendo nuove possibilità creative.

I medium utilizzati da Saro Grimani, vengono scovati, ogni ultima domenica del mese, nella piazza di villa Contarini e nelle vie circostanti e all’interno dell’ex Jutificio Camerini, a Piazzola sul Brenta, con tantissimi espositori e tanti oggetti davvero molto interessanti e pezzi unici, da collezione.

È uno spettacolo che vale davvero la pena di visitare, quindi se siete appassionati di oggetti antichi, di numismatica, di dischi su vinile, di mobili in stile, o se semplicemente avete voglia di curiosare un po’ e passare una giornata diversa, non perdete l’occasione di una domenica al Mercatino dell’Antiquariato a Piazzola sul Brenta.

Il Mercatino dell’Antiquariato a Piazzola sul Brenta, è il più famoso mercatino dell’antiquariato, oggettistica varia, militaria, mobilia che si tiene ogni ultima domenica del mese. A riempire la piazza, oltre alle bancarelle, tantissime persone che giungono sul luogo da ogni parte dell’Italia e dell’Europa in cerca dell’occasione da non perdere. Proprio come celebra il “rito del mercato”, qui le persone discutono, contrattano il prezzo, vanno alla ricerca del loro affare, che in alcuni casi può anche “cambiare la vita”. In effetti, quello che per altri non ha più valore, per altre persone rappresenta una rarità preziosa.

Qui è davvero possibile trovare di tutto, pezzi antichi e preziosi, oggetti unici e antichi appartenuti a duchi, marchesi, personaggi della nobiltà. Per l’occasione le vie del centro di Piazzola vengono chiuse al traffico ed occupate da bancarelle, inoltre verso la stupenda villa Contarini ci sono dei porticati anch’essi occupati da venditori."