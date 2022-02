Arriva CulturAPP, un viaggio nel territorio per raccontare Padova e i suoi protagonisti

Dopo il successo di Novembre Patavino l'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori prosegue con la sua attività di promozione del territorio e delle sue eccellenze culturali. Raccontare i luoghi più suggestivi della città e dare voce ai giovani protagonisti della scena musicale padovana e veneta. Sono questi gli obiettivi del progetto CulturAPP: racconti digitali del territorio tra parole e note, selezionato tra i vincitori del Bando Cultura Onlife promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Un progetto che offrirà ai numerosi appassionati di cultura, arte e musica, un'opportunità di intrattenimento e di esperienza per accompagnarci fino alla primavera. Numerose le collaborazioni che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: a cominciare dalla Veneranda Arca del Santo, la Basilica e Convento di Sant’Antonio Delegazione Pontificia, la Diocesi di Padova.

Come fare a fruire dei contenuti

Da febbraio a maggio tramite il circuito Suoni Patavini, per l'occasione arricchito di una webapp dedicata, si potrà partecipare – in presenza e da remoto – ad un vero e proprio viaggio nel territorio che, attraverso eventi, podcast e reportage video, racconterà i luoghi più suggestivi della città e della provincia di Padova e darà voce ai protagonisti della scena culturale padovana e veneta. Inoltre tutti i contenuti saranno fruibili anche dai canali social di Suoni Patavini (@suonipatavini). Un percorso di narrazione suddiviso in cinque format per dar voce agli artisti del territorio (scrittori, musicisti, attori, storici dell'arte, autori e imprese culturali) consentendo loro di promuovere le proprie produzioni e al tempo stesso per valorizzare i luoghi più significativi della città e della provincia di Padova dal punto di vista storico, paesaggistico, architettonico ed enogastronomico.

Padova meravigliosa tra arte e musica

Quattro interventi musicali di giovani artisti in alcune delle sale più belle della città, coinvolgendo anche i siti inseriti nella World Heritage List dell'Unesco. Una grande opportunità per i musicisti del territorio di presentare le proprie produzioni in luoghi particolarmente suggestivi e per il pubblico di vivere un'esperienza audio-visiva emozionante, sia in presenza sia da remoto dal momento che le esibizioni saranno riprese e trasmesse anche via web. Per gli eventi in presenza l'ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria tramite la WebApp Suoni Patavini fino a esaurimento posti. Per partecipare sarà necessario esibire il Super Green Pass e indossare la mascherina FFP2. Le location coinvolte saranno il Battistero del Duomo, la Sala Carmeli, la Sala della Carità e l'Oratorio di San Giorgio.

Assaggi letterari

Otto episodi podcast audio in cui gli scrittori veneti, intervistati da Giacomo Brunoro, presenteranno i loro ultimi libri o alcune novità di prossima pubblicazione in forma di intervista.

Paesaggi culturali

Otto puntate di podcast audio per raccontare otto luoghi di particolare rilevanza dal punto di vista storico, architettonico e paesaggistico selezionati tra ville, castelli, borghi medievali e altri siti della provincia di Padova.

Artigiani dell'arte

Sette video-interviste a cura del giornalista Alberto Gottardo per scoprire alcune attività di commercio e artigianato di Padova legate al mondo dell'arte a 360 gradi: dalla musica al teatro, dalla letteratura alla pittura, dalla moda al design.

Territorio divino

Sei reportage video a cura della guida turistica Claudia Baldin e dell'attore Bruno Lovadina per narrare il territorio euganeo attraverso le tradizioni e la cultura locale, con dei veri e propri video-racconti che parleranno di natura, letteratura, prodotti tipici, leggende, personaggi illustri che sono testimonianza unica del genius loci di questo territorio, “leggendoli” anche con gli occhi degli scrittori che per primi sono rimasti affascinati da queste dolci colline. Le riprese si svolgeranno nei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Due Carrare, Battaglia Terme, Este e Torreglia.

Info web

Foto articolo da comunicato stampa, oratorio di San Giorgio