 #daiColliallAdige un anno di successi: oltre 4mila persone coinvolte e visitati 44 Comuni

È tempo di bilanci per il GAL Patavino e il suo progetto #daiColliallAdige. Si conclude infatti la stagione 2021-22 e ne aprirà a breve un’altra, la 2022-23, sempre garantendo la funzionalità, l’aggiornamento e l’implementazione dei vari prodotti realizzati nelle passate edizioni.

Il prossimo anno

Per la prossima programmazione, attiva da dicembre 2022, la Banca Ore delle Guide Turistiche ha già in previsione 25 visite guidate e 5 eventi con target specifici, mentre il turismo scolastico verrà tenuto vivo con 3 nuovi itinerari e 3 interventi nell’ambito del format già sperimentato con successo di Pechéte.

Proseguirà nel frattempo anche l’impegno del VideoService per un racconto sempre nuovo e affascinante del territorio che va dai Colli all’Adige con 19 nuovi video e nuove tecniche.

Una sfida, quella del 2022-23, che può poggiarsi sui numeri eccellenti di questo 2021-22.

Il coinvolgimento

Sono state infatti oltre 4mila le persone complessivamente coinvolte nelle scuole, nel mondo delle professioni legate al turismo e tra i cittadini, oltre 103 gli appuntamenti dedicati ai 44 Comuni toccati dalle iniziative di promozione, e migliaia le ore di valorizzazione delle risorse e della cultura territoriali.

Il tour, anche virtuali

Una stagione che ha visto per altro i documentari del VideoService 79° Mostra del Cinema di Venezia e la nascita dell’imponente progetto di Virtual Tour #daiColliallAdige che permette ai tutti, comodamente da casa, di visitare e approfondire i tesori nascosti dell’area.

Le proposte per le scuole

Il solo progetto Pechéte, che accompagna i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella riscoperta del proprio territorio e nella realizzazione guidata di contenuti di promozione culturale, ha visto in questa stagione risultati eccellenti:

Sono stati infatti oltre 1.400 i ragazzi coinvolti nei diversi progetti di Pechéte, più del doppio rispetto ai poco più di 600 dell’ultima stagione prima della Pandemia. Altrettanto si può dire per le classi (35 contro 69 tra 2018-19 e 2021-22). L’incremento invece degli istituti coinvolti testimonia un progresso costante che ha visto nel passato il coinvolgimento di 15 istituti contro gli attuali 20.

Circa 200 punti di interesse nei 44 Comuni

Ma anche i risultati della Banca Ore delle guide turistiche sono stati imponenti: 103 visite guidate organizzate che hanno toccato circa 200 punti di interesse nei 44 Comuni (tra quelli di prima assegnazione e quelli dove i percorsi sono passati). Circa 2.250 partecipanti da settembre 2021 a ottobre 2022 di cui: “Antiche vie della Fede” 21 visite, “Before Venice” 19 visite, “Bike&Wild” 18 visite e “Passaggi Rurali” 45 visite.

Educational e dei Press Tour

Importanti anche i numeri degli Educational e dei Press Tour pensati per coinvolgere operatori professionali del settore del turismo.

Solo tra gennaio e ottobre 2022 sono stati quasi 70 gli operatori turistici, i giornalisti e i blogger ospiti dei 9 Educational Tour e Press Tour organizzati dal GAL Patavino nell’ambito del progetto di promozione territoriale #daiColliallAdige per permettere agli operatori professionali di immergersi pienamente nelle ricchezze spesso nascoste di questo territorio così affascinante.

Il VideoService

Ma risultati eccezionali li ha portati quest’anno anche il VideoService, il laboratorio video del progetto #daiColliallAdige che accompagna i giovani del territorio in un percorso di professionalizzazione nel mondo degli audiovisivi e nella produzione di documentari che hanno per oggetto proprio il territorio che va dai Colli Euganei alle rive dell’Adige.

I cortometraggi

Oltre al consueto percorso internazionale dei video realizzati, presentati in diversi festival europei, i 3 cortometraggi di quest’anno sono stati presentati in uno degli eventi collaterali della 79° Mostra del Cinema di Venezia, proprio in quell’Hotel Excelsior che è nel cuore stesso della mostra al Lido.

Sempre online

Ma le novità di un anno di grande crescita non si fermano ai numeri, seppure considerevoli, fino ad ora presentati #daiColliallAdige diventa anche digitale, grazie ad un percorso di Virtual Tour che permette già ora ai turisti, alle guide, agli studenti e a chi vuole approfondire le bellezze del territorio, di programmare un proprio percorso di scoperta.

Lo si può fare comodamente da pc o dal telefonino accedendo al sito https://virtualtour.daicollialladige.it/vr/. Lo strumento che permette percorsi autonomi a volo d’uccello in tutta l’area ma anche un’immersione ad altezza d’uomo nelle bellezze architettoniche e paesaggistiche del territorio.

Territorio e imprese

«Questo progetto mira a valorizzare il territorio rurale #daiColliall’Adige come un insieme unico» dichiara Federico Miotto presidente del GAL Patavino. «Uno sforzo non da poco che è in sinergia con gli altri progetti del GAL Patavino come ad esempio quello realizzato insieme alla Camera di Commercio di Padova che sta permettendo di valorizzare anche le imprese del territorio».

«È già pronta la nuova programmazione»

«Questa edizione del progetto è volta al termine, ma è già pronta la nuova programmazione» aggiunge Giusy Botti direttore del GAL Patavino. «Infatti, da dicembre riprendono le visite guidate e fervono i preparativi anche per tutte le altre iniziative del progetto targato #daiColliall’Adige. Degni di particolare attenzione sono l’innovativo progetto Pechéte dedicato al turismo scolastico esperienziale la cui progettazione è già ripresa e il video service che ad ogni edizione regala nuovi punti di vista del nostro straordinario territorio. Seppur non si abbandonino le modalità già conosciute, saranno molte le novità che verranno svelate nel prossimo periodo e che vi invitiamo a consultare tramite tutti i nostri canali social».

Il progetto

Dai Colli all'Adige è un progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato eRegione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Info

GAL Patavino scarl

Via S. Stefano Sup., n.38 35043 Monselice (PD)

Tel. 0429/784872 - Fax. 0429/1708062

info@galpatavino.it

https://www.galpatavino.it/

https://visitgal.collieuganei.it/

