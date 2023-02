Gli appuntamenti di marzo con la danza al Teatro Verdi

Torna a marzo la danza al teatro Verdi di Padova con due appuntamenti.

4 marzo ore 20.30

Una storia vera. Una vicenda privata e intima che appartiene a ognuno di noi. Attraverso la loro interpretazione e scrittura coreografica Sasha Riva e Simone Repele esplorano il demone dell’insoddisfazione umana, il bisogno di accettazione che tutti pretendiamo da noi stessi e quel senso di inadeguatezza che spesso prende il sopravvento. Lili Elbe Show è la storia del pittore paesaggista Einar Wegener e della moglie, la ritrattista Gerda Wegener: viaggio di trasfigurazione e di metamorfosi oggi interpretato attraverso la magica lente della danza e della coreografia, dopo essere stata affrontata in un libro e in una pellicola cinematografica.

Info web

https://www.padovaoggi.it/eventi/danza-teatro-verdi-4-marzo-2023.html

16 marzo ore 20.30

Una creazione irriverente e provocatoria, che affronta attraverso la danza tematiche sensibili della contemporaneità. Con Right Opus Ballet e C&C Company danno vita a una messa in scena diretta e spietata per dare voce a un messaggio incisivo che vuole spingere lo spettatore oltre l’atto performativo, mettendo in discussione i principi di giustizia sociale e diritti individuali. Si racconta un atto di coraggio e la forza della ribellione, il diritto di decidere per se stessi e il proprio corpo.

Info web

https://www.padovaoggi.it/eventi/danza-teatro-verdi-16-marzo-2023.html

I biglietti

acquistabili dal 29 novembre

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 29 euro 27 euro 24 euro 14 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 24 euro 22 euro 19 euro 12 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 14 euro 12 euro 10 euro 6 euro platea prima fila 20 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 13 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Ridotto: Over 65

Foto articolo da comunicato stampa