I prossimi appuntamenti con la danza a teatro Verdi di Padova

La grande danza a Padova: La morte e la fanciulla, uno spettacolo su un piano coreografico e uno video e CAR/MEN, con una fantasia coreografica che richiama la Spagna

28 aprile ore 20.30

Uno spettacolo di danza in grado di mettere in scena tre differenti linguaggi e tematiche: la musica, attraverso il quartetto in re minore La morte e la fanciulla; la fisicità, l'essere umano nell'eccellenza delle sue dinamiche e infine la concezione spirituale-filosofico della morte.

Sul palcoscenico la coreografia segue rigorosamente, fino all'evidenza e all'eccesso, gli impulsi musicali romantici e ottocenteschi. In questa direzione troviamo i corpi nella loro essenza, privi anche di quell'ultima copertura possibile, fisica ed emotiva. Nudi, come al cospetto della morte.

5 maggio ore 20.30

L’esperienza di ballerini dei Chicos Mambo ed il loro senso di derisione sono l’essenza dello spirito speziato che anima lo spettacolo CAR/MEN, ideato per accendere il buon umore del pubblico e coinvolgere la danza, il teatro, il canto e la clownerie. Forse una Carmen 2.0?

