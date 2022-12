Una serata experience alla distilleria Brunello di Montegalda, in degustazione anche il Gin Fiore

Una serata experience unica nel suo genere...in distilleria!! Gin & Spirits saranno i protagonisti in una veste insolita, abbinati in modo armonico a 4 portate per esaltarne ogni sfumatura e… un racconto affascinante si cela tra le caldaie della distilleria.

L’evento

Venerdì 2 dicembre ore 20 in programma per un viaggio dal passato al presente nel mondo della distillazione artigianale.

Paolo aprirà le porte della sua storica distilleria brunello arrivata alla quinta generazione di maestri distillatori per far scoprire i segreti di un prodotto affascinante e in continua evoluzione...

E tra i Gin ci sarà uno Special Guests... il Gin Fiore nato da un'idea di tre ragazzi che guardano al futuro ma che amano questo territorio!

4 prodotti unici e iconici accompagnati da 4 portate per un abbinamento armonico che riscalderà.

I Gin verranno degustati in purezza e in Mixology.

Distillato “UVA e UVA” Acquavite di uve bianche con formaggio CASATELLA Latteria Moro Oderzo (TV) e confettura

GIN CR42 Falco con Battuta di carne aromatizzata

GIN JING PEPPER Peppery Dry Gin con formaggio NERO FUME' affinato al miele di castagno e The nero affumicato - Latteria Moro Oderzo (TV)

GIN FIORE con Panettone Artigianale Brunello aromatizzato alla grappa Fior d'Arancio

Cioccolatino alla Grappa by Brunello Distilleria

Visita guidata alla storica distilleria brunello

A che ora? ore 20 (arrivo 30 minuti prima per la registrazione)

Costo Experience: 35 euro a persona da pagare in loco prima dell'evento.

Dove: Distilleria F.lli Brunello, via Giuseppe Roi, 51 Montegalda (VI).

Parcheggio auto c/o Distilleria Brunello.

L'Evento si terrà anche in caso di pioggia.

Prenotazione obbligatoria! Posti limitati!

Compilando il FORM al sito https://www.stayinveneto.com/it/experiences/208-venerdi-2-dicembre-la-casa-degli-spirits-gin-distilleria-brunello o scrivendo whatsapp 349 7078482

Info web

https://www.stayinveneto.com/it/experiences/208-venerdi-2-dicembre-la-casa-degli-spirits-gin-distilleria-brunello