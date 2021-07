Degustazioni, aperitivi e pacchetti weekend ad hoc: i Colli accolgono in gran spolvero Ludovico Einaudi

Un modo per scoprire natura, enogastronomia, benessere e cultura dell’area collinare a ridosso di Padova. In occasione del concerto che il pianista terrà all'Anfiteatro del Venda il 26 luglio, cantine, agriturismi, b&b, terme e locali del territorio fanno rete per offrire un'esperienza unica agli ospiti. Tutte le proposte al sito www.stradadelvinocollieuganei.it

I colli Euganei accolgono Ludovico Einaudi con una proposta speciale nel weekend che unisce cultura, enogastronomia, benessere e bellezze naturali. Un vero “pacchetto” di esperienze dedicato a chi raggiungerà l’Anfiteatro del Venda, lo spazio immerso tra boschi e vigneti che lunedì 26 luglio accoglierà il pianista e compositore di fama internazionale per l'unico concerto in Veneto.

L’Anfiteatro del Venda

Nel cuore dei colli Euganei, all'interno dei vigneti della azienda agricola Ca’ Lustra – Zanovello, l’Anfiteatro del Venda è stato allestito come spazio attrezzato in mezzo alla natura per accogliere eventi aperti al pubblico. Immerso nella vegetazione, in un silenzio fatto di canti dei grilli e rumori del bosco, con un panorama che spazia dal vicino eremo del monte Rua fino alla laguna di Venezia e ai primi Appennini, l'Anfiteatro è stato scelto dallo stesso Einaudi per portare al pubblico l’esperienza di un concerto emozionante nel suo "Summer tour 2021".

Esperienze nei colli Euganei

Per questa speciale occasione – che vedrà un migliaio di persone raggiungere i colli Euganei – le strutture del territorio hanno voluto promuovere il lancio di speciali “proposte weekend” dedicate a chi raggiungerà l'area euganea per l'evento e voglia scoprirne le bellezze naturalistiche e architettoniche, i sapori e l'esclusiva offerta termale.

Ecco allora le offerte “dedicate” all'evento

Pranzi e cene nei ristoranti e agriturismo del territorio, che possa promuovere le eccellenze enogastronomiche euganee, con un riguardo particolare alle partnership tra produttori.

Proposte di visite e degustazioni nelle aziende vinicole dei Colli Euganei

Proposte di aperitivi e degustazioni

Proposte/pacchetti di pernottamento in b&b

Proposte di visita ai beni culturali

Escursione a piedi, con guide naturalistiche per raggiungere il concerto (biglietti in esaurimento)

Info e dettagli

Tutto il programma delle proposte: www.stradadelvinocollieuganei. it

Nel vivere queste esperienze, il pubblico di Einaudi potrà fruire di una scontistica speciale legata all’evento. Coinvolti OGD, Strada del Vino dei Colli Euganei, Parco Colli Euganei, Consorzio Terme-Colli Marketing, Comuni di Galzignano Terme e Cinto Euganeo.