/ Via dei Vescovi, 4

Un fine settimana all’insegna delle eccellenze del territorio, gli eventi a Villa dei Vescovi

Il doppio appuntamento del primo fine settimana propone Il sabato del vignaiolo della delegazione Fivi Padova Vicenza organizzata in collaborazione con Vignaioli indipendenti - Delegazione Padova Vicenza per proseguire domenica con Mercato in Corte: le primizie di stagione. Tutti i dettagli