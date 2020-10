Un festival "super smart": riconvertiti online tutti gli appuntamenti del DigitalMeet

Nel giorno dell’anteprima della sua ottava edizione, DIGITALmeet si ritrova a dover seguire le nuove direttive sul distanziamento sociale dettate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Con una rapidità unica, tutti gli eventi previsti in presenza sono stati riconvertiti online, con due modalità: la prima usa le piattaforme internazionali e si esplica nei collegamenti da remoto; la seconda mantiene il dibattito previsto in origine, ma senza avere una platea fisica davanti, che sarà invece collegata online. Spiega Gianni Potti, founder di DIGITALmeet: «Siamo forse il primo caso di evento in Italia, dopo questo DPCM, ad aver cambiato identità così velocemente. Noi che abbiamo sempre professato l’alfabetizzazione digitale, ci siamo trovati preparati e abbiamo vinto la sfida. Fortunatamente già una parte degli appuntamenti previsti, circa il 70%, era in modalità webinar. Ora possiamo dire di essere digitali al 100%: avremo la possibilità di raggiungere una platea molto più vasta. Questa è la nuova normalità, il new normal a cui ci dobbiamo adattare e con cui dobbiamo convivere».

Lunedì 19 ottobre

Prevista per il pomeriggio di lunedì 19 ottobre la preview ufficiale del più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale: il primo appuntamento, alle 16.00, ha per titolo “Le opportunità digitali sul BIM: Building Information Modeling”, lo strumento nato per implementare la collaborazione tra i progettisti, l’interoperabilità dei software, l’integrazione tra i processi e la sostenibilità. Un processo basato su modelli 3D intelligenti che permette di avere strumenti per pianificare, progettare, costruire e gestire edifici ed infrastrutture più efficienti. Presente, tra gli altri, Massimo Coccato, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Padova. Alle 17.00 sarà la volta di “Agrifood e il Digitale. Esperienze di trasformazione digitale raccontate dai protagonisti”. Una serie di best practice presentate dalle aziende testimonial su come il digitale è stato applicato alla produzione aziendale. Tra i presenti: Gaetano Correnti, amministratore delegato Nolan Norton (che organizza l’evento), Chiara Rossetto, amministratore delegato Molino Rossetto, Paolo Minella, responsabile ambiente e filiere innovative di Coldiretti Padova, Morgan Pasqual, amministratore delegato La giardiniera di Morgan, Luca De Pietro, direttore Strategie ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto. La Nolan Norton Italia porterà la sua esperienza parlando di linee progettuali di innovazione sull’intera filiera produttiva ove, grazie all’implementazione di soluzioni informatiche, si traguardino gli obiettivi di: automazione dei processi produttivi attraverso l’attivazione di architetture informatiche, valorizzazione dei dati di campo per l’ottimizzazione del ciclo produttivo, certificazione dell’originalità di prodotto e della supply chain. L’adozione di metodologie che fanno leva sulla conoscenza di tecnologie esistenti ed emergenti (es. IoT, blockchain, business intelligence e data analytics) diventa l’elemento abilitante nello sviluppo di progettualità sostenibili in relazione alle dimensioni e ai diversi mercati di riferimento. Chiara Rossetto, di Molino Rossetto, parlerà dell’importanza dell’e-commerce, in cui l’azienda ha investito fin dal 2014.

Martedì 20 ottobre

Martedì 20 ottobre DIGITALmeet edizione 2020 comincia alla grande. Moltissimi gli appuntamenti; due, in particolare, quelli da segnalare. Nel pomeriggio, alle 17.30 interverrà la digistar Alec Ross, Distinguished Visiting Professor presso la Business School di Bologna dell'Università di Bologna, già Distinguished Senior Fellow presso la Johns Hopkins University e Senior Fellow presso la Columbia University School of International & Public Affairs. Ross è noto anche come consulente senior per l'innovazione dell’ex Segretario di Stato Hilary Clinton durante il governo Obama, cioè come l’uomo che ha aiutato gli Stati Uniti a sviluppare soluzioni innovative nel campo della diplomazia e della politica estera. Alec Ross, in un dialogo con Paolo Possamai, presenterà il libro "Il nostro futuro. Come affrontare il mondo dei prossimi vent’anni". Introducono Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova, e Gianni Potti, founder di DIGITALmeet. Intervengono Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi, e Antonella Candiotto, presidente di Galdi. Il secondo evento da segnalare riguarda i servizi digitali per le imprese. L’evento dal titolo “Nuovi strumenti e servizi digitali per il lavoro” si svolge al mattino, alle 11.00. Con il Lockdown le imprese hanno capito che devono e possono usufruire per il loro business di numerosi strumenti digitali. Infocamere, assieme a Veneto Lavoro, organizza un appuntamento per parlare dei servizi che possono essere messi in campo per le imprese, come ad esempio il cassetto digitale dell’imprenditore. Tra i presenti, ci saranno Paolo Ghezzi, direttore generale di Infocamere, e Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Tutte le informazioni su www.digitalmeet.it. Seguite le dirette su https://www.facebook.com/DIGITALmeet/.