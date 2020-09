Gratis per un giorno: dimore storiche aperte domenica 4 ottobre

Domenica 4 ottobre è la decima Giornata Nazionale Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, ville e palazzi del Veneto apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.

Presentazione

Si è tenuta a Padova, presso palazzo Moroni, la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Il Presidente di Adsi Veneto, Giulio Gidoni, in premessa ha ringraziato per l'ospitalità il Comune di Padova, focalizzandosi poi sui numeri: «Il patrimonio privato delle dimore storiche ha portato lo scorso anno nel nostro Paese 45 milioni di visitatori. Nello specifico, in Veneto, nel 2019, sono stati 17,8 milioni gli ingressi in un immobile culturale privato, per un fatturato totale di 106,8 milioni di euro. Parliamo perciò di un indotto di assoluto rilievo che va tutelato sopratutto alla luce degli ultimi eventi. Per fare questo, visto che parliamo di dimore private che vengono comunque rese disponibili al pubblico, è necessario lavorare in sinergia per consentire di mantenere in perfetta forma estetica questi immobili». Ha aggiunto Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova: «Le dimore storiche custodiscono importanti valori identitari del territorio, da preservare e da far conoscere. Mi complimento quindi per questa iniziativa che rappresenta un'occasione unica per il pubblico di visitare capolavori dell'architettura spesso non accessibili»

Ville venete

Per Adsi Nazionale, alla conferenza stampa, era presente il Consigliere Nazionale, Giovanni da Schio che ha evidenziato l'unicità della Giornata Nazionale Adsi; evento che, oltre ad essere insignito della Medaglia della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, si arricchisce anche della collaborazione con la Federazione Italiana degli Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria. In Veneto va sottolineata inoltre la positiva collaborazione territoriale con l'Associazione per le Ville Venete: tant'è che la Presidente Isabella Collalto, intervenendo alla conferenza stampa, ha posto l'accento sulla valenza di questa forma di interscambio tra le associazioni.

Archivio di Stato

L'Archivio di Stato di Padova (via dei Colli, 24) deciso di aprire le porte per visite guidate dedicate su prenotazione esclusivamente sabato 3 ottobre: una sorta di preludio alla Giornata Nazionale Adsi. In questo senso ha partecipato alla presentazione Cristina Roberta Tommasi, direttore dell'Archivio di Stato di Padova.

Le dimore aperte

Di seguito l'elenco delle dimore storiche aperte a Padova e provincia domenica 4 ottobre:

Casa degli Specchi - Via Vescovado 79, 35141 - Padova

Palazzo Mantua Benavides - Piazza Eremitani 18, 35121 - Padova

Palazzo San Bonifacio Ardit - Via Battisti 1, 35040 - Villa Estense

Villa Albrizzi - Via S. Pietro 4, 35042 - Este

Villa Roberti - Via Roma 96, 35020 - Brugine

Info

Per visitare le dimore e gli archivi in sicurezza è necessario prenotare e recarsi in loco provvisti di mascherine. Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito www.adsi.it. Per prenotare le visite agli archivi ed ulteriori informazioni sull'accesso alle dimore è possibile scrivere a: veneto@adsi.it.