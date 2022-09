Due giovani padovane di Accademia delle Professioni protagoniste alla Mostra del Cinema di Venezia

Due giovani studentesse e lavoratrici padovane sbarcano alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, protagoniste di un docufilm sul mondo del lavoro, per raccontare la loro storia e la passione per quello che fanno.

"Il buon lavoro che c'è"

Aery Franco, con le idee chiarissime riguardo al proprio futuro nel mondo della ristorazione, e Alessia Rossi, che ha deciso di dedicarsi all’antica tradizione della produzione del gelato. “Il buon lavoro che c’è”, film ideato dallo studio di comunicazione The Skill e presentato a margine della rassegna cinematografica veneziana, è un viaggio ideale che racconta l’Italia del fare, del sacrificio, della fatica ma anche delle soddisfazioni e della crescita professionale e personale. Un percorso giornalistico attraverso le nuove frontiere lavorative che, grazie alle parole dei protagonisti, spiega i profondi mutamenti che il mercato delle professioni ha avuto negli ultimi anni e di come certi mestieri, un tempo non considerati dai giovani, abbiamo riacquistato importanza e centralità. Nelle immagini del docufilm si passa attraverso settori eterogenei ma ugualmente importanti per l’economia del Paese. Dall’agricoltura alla moda, dalla sanità ai prodotti tipici fino all’accoglienza turistica. Le protagoniste del corto, dopo un percorso di formazione e preparazione specifico in Accademia delle Professioni, nonostante la giovane età sono riuscite a collocarsi e disegnare un futuro professionale solido e appagante.

Aery e Alessia

Aery lavora già come cameriera in un ristorante stellato e ha il sogno di aprire un locale tutto suo, mentre Alessia dopo aver avuto esperienze professionali all’estero è tornata in Italia per ottenere un’ulteriore specializzazione in pasticceria. Le prospettive occupazionali nel nostro paese stanno mutando, tra nuove professionalità e la riscoperta di antiche tradizioni che diventano fonte di reddito, rivelandosi così un concreto sbocco lavorativo per le future generazioni. Lo testimoniano gli ultimi dati Istat secondo cui a giugno del 2022 il tasso di occupazione si è attestato al 60,1%, ai massimi dal 1977. «Il 92% degli studenti che escono dai nostri centri di formazione trova lavoro entro sei mesi – spiega Federico Pendin, presidente di Fondazione San Nicolò – al giorno d’oggi però il punto non è trovare lavoro ma che tipo di lavoro, e con che tipo di contratto? Siamo sempre più attenti a generare delle proposte che innalzino la qualità lavorativa e che diano risposte alle esigenze delle future generazioni come quella di confrontarsi con nuove tecnologie, ottimizzando i processi, valorizzando sempre di più la possibilità di avere del tempo libero da dedicare a sé stessi. Dal food, al digitale fino alla business school in questi mesi siamo sommersi di richieste di personale formato da parte delle aziende. L’Italia - conclude Pendin - era fino a pochi anni fa uno dei Paese con meno mobilità dal punto di vista lavorativo ma il Covid ha invertito questa tendenza, c’è maggior voglia di mettersi in gioco e le ragazze riprese nel docufilm sono un esempio».