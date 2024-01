33esima edizione di "Domenica in Musica 2024", ecco tutti gli eventi in programma

In quella che molti definiscono una delle più belle sale da concerto italiane, sotto gli sguardi dei giganti che ne animano le alte pareti, si svolge una delle tradizionali rassegne degli Amici della Musica di Padova: DOMENICA IN MUSICA.

La rassegna è dedicata alla valorizzazione di giovani musicisti, vincitori o premiati in prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali. E negli oltre trent’anni di vita della rassegna (quest’anno arrivata al suo 33° anno) non pochi degli affermati musicisti di oggi, presenti nelle più importanti rassegne o sale concertistiche, sono stati in passato i “giovani talenti” ospiti di Domenica in Musica.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

14 gennaio 2024, ore 11

Jakob Aumiller , pianoforte

Premio Lamberto Brunelli, Settimane Musicali al Teatro Olimpico, XII edizione, Vicenza, 2023

Musiche di

Aleksandr Skrjabin, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Sergej Rachmaninov

Sofia Manvati , violino

Giorgio Lazzari , pianoforte

Bando Giovanni Guglielmo, sesta edizione, 2023

Musiche di Ottorino Respighi, Igor Stravinsky, Mario Castelnuovo-Tedesco, George Enescu

Trio Eidos

Francesco Mardegan , violino

Stefano Bruno , violoncello

Giulia Loperfido , pianoforte

Musiche di Robert Schumann, Pëtr Il'i? ?ajkovskij

Duo AlphaOmega

Paquale Allegretti Gravina , violino

Livia Zambrini , pianoforte

Bando Giovanni Guglielmo, sesta edizione, 2023

Musiche di Claude Debussy, Luigi Dallapiccola, Ottorino Respighi, Gabriel Fauré

Simone Pirri , violino barocco

Alberto Maron , clavicembalo

Simone Pirri: Terzo Premio, Premio Bonporti - 10° Concorso Internazionale di Violino Barocco, Rovereto, 2023

Musiche di Nicola Matteis, Arcangelo Corelli, Francesco Maria Veracini, Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Händel

Gabriele Corsaro , fisarmonica

Premio Nazionale delle Arti, XVII edizione, 2023

Musiche di Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Ole Schmidt, Jesper Koch, Marco Ciannella, Viacheslav Semionov, Salvatore Sciarrino, Vladislav Zolotariov

Antonio Alessandri , pianoforte

Primo Premio, Livorno Piano Competition, VI edizione, 2022

Musiche di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann

Francesco Cristante , clarinetto

Sofia Andreoli , pianoforte

Bando Elio Peruzzi, terza edizione, 2022

Musiche di Nino Rota, Silvio Omizzolo, Ferruccio Busoni, Leonard Bernstein

Giacomo Menegardi , pianoforte

Premio Venezia, Concorso Pianistico Nazionale, XXXIX edizione, Venezia, 2023

Musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Claude Debussy, Modest Petrovi? Musorgskij

Marina Margheri, violoncello

Matteo Bogazzi, pianoforte

Marina Margheri: Premio Nazionale delle Arti, XVI edizione, 2022

Musiche di Claude Debussy, Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy

Dove

Tutti i concerti di Domenica in Musica 2024 si svolgeranno alla sala dei Giganti, al Liviano a Padova, la domenica alle ore 11.

Biglietti

Studenti e Giovani (under 35) 4 euro - Interi 8 euro

Abbonamenti:

Studenti e Giovani (Under 35) 20 euro - Interi 40 euro

Informazioni

Amici della Musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

tel. +39 49 8756763 | info@amicimusicapadova.org

www.amicimusicapadova.org