Effetto Urbs Picta, online si clicca su Padova il 79% in più di due anni fa

L'effetto "Urbs Picta" si vede soprattutto online, dove è esplosa la notorietà della città del Santo. Nel 2018 la parola "Padova" era stata digitata con una media di 76 mila volte al mese, mentre è già a quota 136 mila. La ricerca di “Urbs Picta” invece è salita in 3 anni del 1200 per cento. Consultando i numeri online raggiunti da Padova emerge come le ricerche siano cresciute del 250 per cento sulla Fiera, del 100 per cento quella sull'Orto botanico, 90 per cento Cappella degli Scrovegni, 70 per cento stazione. Importanti anche i nuemri dei turisti: nel 2019 c'era stato il record con 1,7 milioni di turisti, poi crollati in pieno Covid e cresciuti nuovamente lo scorso anno quando si è tornati a cifre vicine al milione. «L'obiettivo è di arrivare a 2 milioni e ci stiamo muovendo per raggiungerlo - evidenzia l'assessore alla cultura, Andrea Colasio - .Ma la crescita della notorietà attorno a Padova è già evidente dai numeri che abbiamo raccolto online che sono aumentati in maniera incredibile grazie al lavoro fatto attraverso Urbs Picta. Abbiamo iniziato a raccontare la città come un luogo di qualità». «Certo oggi ci angoscia l’atroce conflitto in Ucraina, e da mesi siamo alle prese con la pandemia - aggiunge il sindaco, Sergio Giordani - .Adesso però che almeno il Covid pare allentare la presa, possiamo guardare con fiducia al futuro turistico di Padova. Con tutti gli attori in campo abbiamo lavorato per questo in questi mesi e speriamo possa aprirsi una fase di grande afflusso in città da parte di chi vuole ammirare le nostre bellezze».