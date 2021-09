Escursione natura e benessere, una domenica all'aria aperta con la guida naturalistica

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto, che si trova nella penisola di Caleri a sud del litorale di Rosolina Mare nel territorio del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, è costituito da diversi ambienti naturali: l’ambiente delle dune consolidate con il bosco a pineta ed il sottobosco, l’ambiente umido delle depressioni infradunali con la fauna di anfibi e di rettili, l’ambiente delle dune sabbiose con la macchia mediterranea ed infine l’ambiente delle dune mobili della spiaggia con la vegetazione di piante pioniere.

Scarica il volantino dell'iniziativa

Il programma dell’escursione prevede la visita guidata del Giardino Botanico Litoraneo del Veneto e dintorni con guida naturalistica, il pranzo al sacco (a cura dei partecipanti), la lezione di Tai Chi e Qi Gong con insegnante qualificato e la breve visita della foce del fiume Adige.

Programma

Ore 09:45 Ritrovo al parcheggio del Giardino Botanico Litoraneo a Caleri e check-in dei partecipanti. Ore 10:15 Visita guidata del Giardino Botanico Litoraneo e dintorni.

Ore 12:15 Pranzo al sacco (che ogni partecipante si porterà con sé) e tempo libero per il relax. Ore 14:00 Lezione pratica con esercizi di Qi-Gong e di Tai-Chi con la Maestra Wang Xiaohui. (chi non vuole fare gli esercizi, si può rilassare in spiaggia).

Ore 15:15 Spostamento (in auto) alla torre panoramica di osservazione alla foce del fiume Adige.

Quote di partecipazione

Quote di partecipazione, comprensive di biglietto di ingresso, di visita guidata e di lezione di Qi Gong e Tai Chi:

15 euro cad. per gli adulti.

10 euro cad. per i ragazzi dai 13 anni ai 17 anni.

7,50 euro cad. per i bimbi ed i ragazzi dai 6 anni ai 12 anni.

Gratis per i bimbi fino a 5 anni.

La prenotazione è necessaria per la partecipazione all’escursione. Il numero di partecipanti è limitato

Per informazioni e prenotazioni, contattare i numeri 347-2103368 o 377-8407205 le iscrizioni chiudono mercoledì 29 settembre 2021

L’escursione si svolgerà con la partecipazione di almeno 10 partecipanti paganti.

In caso di maltempo, l’escursione verrà rinviata a data da destinarsi.

Info

A.R.K.A. (Associazione Ricreativa Kultura Arte)

Via Fasolato, 2/bis - 35132 Padova

Cell. 347-2103368 Website: www.assoarka.it - E-mail: claudia@assoarka.it"