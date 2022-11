Inaugurata la mostra Tutankhamon, la tomba, il tesoro, la maledizione

Approda a Padova il tour della mostra "Tutankhamon - La tomba, il tesoro, la maledizione", che propone 120 riproduzioni dei reperti più importanti trovati nella tomba di Tutankhamon, realizzate a Il Cairo in collaborazione con il Ministero delle antichità egiziano. La mostra, a cura dell’egittologa Clarissa Decembri, è organizzata da Discovery Time e promossa dall'Assessorato alla cultura del Comune di Padova ed è stata allestita all'ex Macello di via Cornaro fino al 12 marzo. Nel centenario della più interessante scoperta della storia dell’archeologia, prosegue il tour della mostra “Tutankhamon – La tomba, il tesoro, la maledizione”. Grazie alle 120 riproduzioni dei reperti più importanti trovati nella tomba di Tutankhamon, realizzate a Il Cairo in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie, all’uso di elaborate scenografie ed all’applicazione della realtà virtuale, realizzata da Unsquare Life, il visitatore è catapultato nell’ambiente ricostruito della tomba del faraone, come la vide l’archeologo Howard Carter nel 1922.

L'esperienza immersiva

Lo spettatore può vivere una esperienza immersiva attraversando, inoltre, il reparto dedicato alla mummificazione, dove è possibile osservare e comprendere le varie fasi dell’imbalsamazione, ed ascoltare il racconto della scoperta della tomba dalla voce di Carter stesso, interpretato da Bruno Santini. L’esposizione, organizzata da Discovery Time, a cura dell’egittologa Clarissa Decembri, già in mostra al Castel dell’Ovo di Napoli, raddoppia in occasione dei cento anni della scoperta della sontuosa sepoltura con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico all’affascinante cultura egizia, attraverso il racconto della vita e della morte di un faraone, che il destino ha reso immortale. La mostra comprende le repliche ufficiali (Ministero delle Antichità Egiziano) degli oggetti più importanti del tesoro di Tutankhamon che fanno da cornice a questa incredibile mostra che sta affrontando un tour mondiale.

Biglietti

Bambini e ragazzi possono usufruire di un percorso ideato appositamente per loro con didascalie e supporti visivi mirati. Prezzi (I prodotti indicati sono prenotabili online):

- Intero solo Mostra € 12,00

- Intero solo Realtà virtuale € 10.00

- Intero Mostra + Realtà Virtuale € 16,00



Bambini Solo Mostra € 10,00

Bambini Solo Reallà virtuale € 10,00

Bambini Mostra + Realtà Virtuale € 13,00



** I prezzi per gli acquisti online hanno una maggiorazione di 1,00 €uro rispetto al presente listino.

La mostra osserverà i seguenti orari:

Dal Lunedì alla Domenica: dalle ore 10,00 alle ore 19,00 (Ultimo ingresso alle ore 18.00)