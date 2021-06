Estate Carmignanese: presentata la rassegna estiva a Carmignano di Brenta

Dal 3 luglio al 29 agosto pensata per rispondere a tutti i gusti e per tutte le età. Concerti e orchestre live, spettacoli, cinema, sport in piazza, teatro e molto altro, in serate che per la qualità e varietà rappresentano da anni un appuntamento fisso per la nostra estate e attirano persone da tutto il territorio

Non c’è modo più bello di ripartire e tornare alla normalità che trascorrere un’estate assieme, all’aperto sotto le stelle, tra spettacoli, musica, cinema e divertimento! Carmignano di Brenta ritorna dunque a vivere le piazze e la socialità con l’Estate Carmignanese, una proposta che si dispiegherà dal 3 luglio al 29 agosto pensata per rispondere a tutti i gusti e per tutte le età. Concerti e orchestre live, spettacoli, cinema, sport in piazza, teatro e molto altro, in serate che per la qualità e varietà rappresentano da anni un appuntamento fisso per l'estate e attirano persone da tutto il territorio.

Divertisi in serenità

«Il tutto in assoluta sicurezza – spiega il Vice Sindaco Reggente Eric Pasqualon - con l’attenzione per ogni norma che permetta di divertirsi in serenità. Abbiamo approntato un Piano sicurezza meticoloso e dettagliato, che ha previsto interventi per tutta l’area pedonale di via Marconi e della zona dove si tengono gli spettacoli, ma anche per i luoghi dove si somministrano cibo e bevande. I controlli saranno a cura dei nostri Agenti di Polizia Locale e dei Carabinieri in Congedo, che nei weekend saranno coadiuvati anche dagli uomini di Sicuritalia».

Dove

Gli eventi si svolgeranno in piazza Marconi e, dopo il grande successo di pubblico delle scorse edizioni, anche in altre aree del territorio, che saranno interessate dalla rassegna teatrale itinerante “Quartieri e frazioni in scena”.

I servizi offerti

«Sette postazioni offerte gratuitamente dall’Amministrazione comunale ospiteranno nell’area della rassegna due associazioni di volontariato (Pro loco di Carmignano e Associazione Alpini) e esercizi locali di somministrazione di cibo e bevande che hanno partecipato al bando di selezione emesso dal Comune – continua Pasqualon- Sarà possibile gustare specialità gastronomiche, una pizza, bere qualcosa o mangiare un gelato, e questo aiuterà i nostri esercenti a mettersi alle spalle un anno davvero difficile».

Si parte dal 3 luglio

Appuntamenti da non perdere, l’apertura della rassegna con il concerto della Banda Orchestra G.Bovo il 3 luglio e Sport in Piazza con le associazioni Carmenta Calcio e Polisportiva fino al 16 luglio. E’ prevista una breve pausa dal 30 luglio al primo agosto per ospitare la tradizionale Festa di Sant’Anna che quest’anno sarà organizzata nel Centro Parrocchiale, mentre Piazza Marconi ospiterà la Sagra dell’Assunta dal 13 al 16 agosto.

Le sagre

«Ringrazio il Presidente della Pro Loco di Carmignano Matteo Sperotto e tutto il suo staff: oltre 40 volontari che hanno lavorato in questi mesi – conclude Pasqualon - le Associazioni carmignanesi che hanno collaborato per lo svolgimento di questa manifestazione, tutte le attività commerciali che hanno partecipato al bando e tutti gli sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile».

Ricco il calendario degli eventi culturali e degli spettacoli.

Si apre il 3 luglio con il tradizionale concerto d’estate della BandOrchestra “Giuseppe Bovo” & Majorettes Show; il 4 luglio in scena "Pandemia e Lockdown tra musica e dintorni", Concerto della Banda Giovanile "Leonardo Mariga" con l’esordio della Banda Giovanissima. Ancora la Bandorchestra G.Bovo sul palco chiuderà la rassegna il 28 agosto con Ezio & Ennio, un omaggio a Ezio Bosso e Ennio Morricone.

Per il teatro, la terza edizione di Quartieri e Frazione in scena offre quest’anno sei spettacoli: il 15 luglio, a Camazzole la compagnia “Il gruppo del Lelio” presenta: La carovana delle maschere; il 18, in piazza Marconi il Teatro Delle Arance presenta L'incantesimo Delle Arance; il 22, in Villa Le Colombare la compagnia “Gruppo Teatro D’arte Rinascita” presenta Il Bugiardo; il 29 a Spessa (area festeggiamenti S. Anna) la compagnia “Il Satiro Teatro” in tu chiamale, se vuoi…influenze; il 5 agosto, a Boschi (parcheggio Pala Boschi) la “Nuova Compagnia Teatrale” presenta A me gli occhi e, infine, il 20, in piazza Marconi la compagnia teatrale Tacabon presenta L'omo non poe... se la dona non voe!

Dal 6 al 10 luglio Sport in piazza con il Carmenta calcio, e dal 13 al 16 luglio la Polisportiva propone Fitness sotto le stelle, con esibizioni di pallavolo e ginnastica ritmica, basket e festa finale con zumba.

Il 27 luglio, e il 4,11,18,25 agosto i balli di gruppo e scuola di ballo gratuita con il Maestro di Ballo DJ Lucky.

Dedicata ai bambini e alle famiglie la rassegna di Cinema, sempre in Piazza Marconi a ingresso libero. I film in programma: l’11 luglio “Streghe” diretto da Robert Zemeckis, il 6 agosto Tom & Jerry. I bimbi, con una piccola donazione, potranno vedere il film seduti su delle auto in cartone, realizzate dai ragazzi del centro estivo Castoro Summer. I fondi raccolti verranno donati all’associazione Scuola Triveneta Cani Guida. L’8 agosto Mia e il Leone Bianco, il 12 e il19 due film per tutta la famiglia: Come un gatto in tangenziale e Il Campione.

Sempre per i più piccoli, animazioni, minishow e giocolieri dal 21 al 28 luglio e, dal 6 al 16 agosto il Luna Park. Il 24 agosto lo spettacolo di illusionismo e magia per bambini di Magic Lady Blu. Il 26 agosto la Festa del centro Estivo Castoro Summer 2021

Molti i concerti. Il 23 luglio il concerto con l’Orchestra I Rodigini, il 24 i Timodà (tribute band dei Modà), il 25 in plexiglas (tribute band di Ligabue), il 7 agosto la tribute band Dire Straits Over Gold, il 21 agosto Liveplay (tribute band Coldplay) il 22 l’Orchestra The Backswing, il 27 Velvet (tribute band U2). Infine, chiude il 29 agosto Omar Codazzi.

La Sala Mostra nell’Ala ovest del Palazzo Municipale ospiterà dal 12 al 25 luglio la Mostra Fotografica “Volti” di Oriada Llubani (sarà possibile farsi fare un ritratto, la foto verrà stampata ed incorniciata) e “Le fotografie che abbattono i confini” di Andrea Lunardi.

Dal 2 al 22 agosto la mostra collettiva di pittura e il 29 luglio e il 5 agosto il mercato di prodotti agricoli a km 0.

