Torna la stagione estiva de il Chiosco a Padova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Torna l'estate e con l'estate anche Il Chiosco che da questo fine settimana, tempo permettendo, torna ad aprire con molte novità di stagione: nuovi spazi, nuovi tempi, nuovi suoni, nuovi sapori e, per il momento, nuovi orari.

Dal martedì al sabato

Ogni giorno, dal martedì al sabato, inizierà con l'aperitivo en plein air che sarà accompagnato da dj set in vinile e da proposte di piccola cucina, tra cui spiccano gli Yakitori amati spiedini della street food giapponese. Il Tiki Bar ai margini del prato proporrà aperitivi caraibici e drink tropicali, fatti seguendo le ricette tiki più conosciute ma anche personalizzate con polpe di frutta sia esotica che raccolta proprio dagli alberi del Chiosco ( More di Gelso, Gocce d'oro, Noci, Fichi, Giuggiole).

La proposta culinaria

La cucina del Chiosco è sempre più varia, oltre la pizza e la grigliata, la cucina di questa stagione propone piatti in una sorta di giro del mondo di sapori da condividere. Piatti di ispirazione libanese, spagnola, greca, indiani, leggeri, perlopiù vegetariani, ma allegri e vacanzieri, anche se la frittura di pesce e verdure di sempre non mancherà mai. Tutto da gustare guardando il cielo gli alberi, le stelle.

Dopo cena

Dopo cena il divertimento responsabile, in particolare nei fine settimana, è curato, in consolle, da una crew composta da selector veterani affiancati da giovani promesse, mentre sono in via di definizione gli accordi con la scuola di produzione musicale Sound Dj City.

Il 26 maggio

Non mancheranno spettacoli di teatro, eventi sportivi e la musica dal vivo con i tradizionali concerti della domenica al tramonto si riconfermano. Il primo appuntamento sarà domenica 26 maggio i Groovy Cats, una formazione straordinaria che ha rappresentato il Blues Made in Padova ovunque nel mondo e ha cementato con la musica un'amicizia che dura da venticinque anni: Enrico Crivellaro, Pietro Taucer, Giorgio Pavan, Carmine Bloisi.

Giugno e luglio

A questo concerto seguiranno i live degli inarrestabili Fireplaces il 2 giugno, di Carlo De Bei con il suo splendido CD dal titolo Garbin, il 9 giugno. Il 16 giugno con i Beat Shop per festeggiare i 66 anni dalla nascita dei Beatles. Poi la Roda de Samba organizzata da Marco Catinaccio, il nuovo progetto Nu Soul con Samanta Giordano e Marco Bonutto, il 7 luglio, la presentazione del nuovo CD di Alberto Visentin con Marco Pandolfi e Riccardo Di Vinci, il 28 luglio.

Il 13 giugno

La grande Boxe sarà protagonista il 13 giugno con una serie di dieci incontri organizzato da Padova Ring di Massimiliano Sarti con la presenza della due volte campionessa europea Silvia Bortot.

I campionati europei di calcio

Un mega schermo permetterà agli appassionati di condividere i campionati europei di calcio in arrivo.

Info web

https://ilchiosco.pd.it/

https://www.facebook.com/ilChiosco.Padova

https://www.facebook.com/ilChiosco.Padova/events

https://www.instagram.com/ilchioscopadova/

Foto archivio