A Este Symposium SESA, cinque incontri di carattere scientifico-divulgativo-letterario

“Symposium SESA. Incontri con l’autore” è il titolo della rassegna scientifico-letteraria promossa da SESA Spa e Gestione Ambiente Scarl, col patrocinio del Comune di Este, in programma nella città atestina nei mesi di aprile e maggio. Cinque gli appuntamenti gratuiti, aperti a tutti, ospitati al teatro Farinelli e al teatro dei Filodrammatici con relatori scienziati, docenti universitari, comunicatori e divulgatori scientifici.

La rassegna sarà inaugurata il 21 aprile (ore 21) dal botanico e saggista Stefano Mancuso che al teatro Farinelli parlerà di “Il pianeta delle piante”. Il 28 aprile (ore 21) il Teatro dei Filodrammatici ospiterà il comunicatore scientifico Ruggero Rollini; argomento della serata “Tutta la chimica che abbiamo in casa”. Il 5 maggio (ore 21) il ricercatore in biotecnologie e divulgatore scientifico Stefano Bertacchi dialogherà con il pubblico del Teatro dei Filodrammatici sul tema “Alla scoperta delle biotecnologie”. Il 16 maggio doppio appuntamento riservato alle scuole superiori (ore 8.30 e 11) al Filodrammatici con l’eclettico comunicatore scientifico Federico Benuzzi protagonista di “Separati in casa: conferenza spettacolo sui rifiuti e la raccolta differenziata”. Symposium SESA si concluderà il 23 maggio al teatro Farinelli con il filosofo della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione Telmo Pievani che approfondirà il tema “Viaggio immaginario (ma non troppo) nell’Antropocene”.

La rassegna rientra tra le iniziative del progetto SESA Academy, avviato nei mesi scorsi, che si propone di promuovere nella cittadinanza una coscienza ambientale attraverso l’approccio e l’approfondimento di tematiche legate all’ambiente. «La rassegna e le iniziative di SESA Academy nascono dal proposito del nuovo Cda della Società di dare ulteriore sviluppo all’attività di educazione ambientale, avviata da alcuni anni da SESA, rivolta, da un lato, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dall’altro all’intera cittadinanza», spiega Alice Furlan responsabile insieme a Werner Zanardi del progetto di educazione ambientale di SESA e organizzatrice di Symposium SESA. «Quello della rassegna è lo strumento individuato per offrire ai cittadini una serie di incontri che trattino da più punti di vista tematiche ambientali, grazie agli interventi di docenti universitari, comunicatori e divulgatori scientifici. Crediamo che questa sia una formula accattivante per rendere la divulgazione scientifica a portata di cittadino».

«É volontà del nuovo Cda di avvicinare SESA alla cittadinanza», commenta la presidente di SESA Spa Silvia Ruzzon. «La Società ha deciso di investire sulla conoscenza come veicolo per rinforzare il suo legame con i cittadini. Considerato il periodo storico che stiamo attraversando, caratterizzato dalla pandemia, in cui la scienza è spesso percepita o come amica o come nemica, SESA si è voluta fare promotrice di un modo diverso, più leggero, di approcciarsi alla scienza. Con questa rassegna puntiamo a promuovere il pensiero scientifico come strumento di discernimento quotidiano anche delle piccole cose, il tutto con l’aiuto di scienziati, professori, divulgatori e comunicatori scientifici in grado di veicolare concetti e conoscenze in maniera appassionante e, perché no, anche divertente».

Partecipazione

La partecipazione ai singoli appuntamenti è gratuita, ma è richiesta la prenotazione da effettuare dalla pagina “Eventi” del sito internet https://www.sesaeste.it/eventi/symposium-s-e-s-a-incontri-con-lautore/.

SYMPOSIUM SESA

“Symposium”, forma latina di simposio nel significato di “convegno” di studiosi, ricercatori, per discutere argomenti e questioni di comune interesse.

Stefano Mancuso botanico e saggista, scienziato di fama internazionale, professore all’Università di Firenze, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Membro fondatore dell’International Society for Plant Signaling & Behavior, ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi ed è accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. Autore di numerosi libri, tradotti in oltre venti lingue.

Ruggero Rollini ventisette anni, laureato in chimica, comunicatore della scienza, con particolare attenzione alla chimica dell’ambiente e del quotidiano. Ideatore del format web di interviste informali a scienziati e divulgatori “La Scienza sul Divano”. Collaboratore come autore dei testi e presentatore del programma di Piero Angela Superquark+ per RaiPlay.

Stefano Bertacchi ricercatore in biotecnologie e divulgatore scientifico. Si occupa dello sviluppo di microrganismi, geneticamente modificati e non, per l’utilizzo di biomasse residuali e per la sintesi di molecole di interesse merceologico, come le bioplastiche. Dal 2022 EU Bioeconomy Youth Ambassador per la Commissione Europea.

Federico Benuzzi giocoliere professionista, laureato in Fisica, docente di matematica e fisica nei licei, diplomato attore professionista, unisce queste sue competenze nella divulgazione scientifica che diffonde con conferenze-spettacolo, lezioni-teatralizzate, corsi di aggiornamento e pubblicazioni.

Telmo Pievani filosofo della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione. Professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Padova, ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. Presso lo stesso Dipartimento insegna anche Bioetica e Divulgazione naturalistica. Autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza.

SESA ACADEMY

SESA Academy è un contenitore di idee, di opportunità, di occasioni, di eventi e di iniziative di carattere ambientale e scientifico. L’attività di SESA Academy, gestita e pianificata dal team del progetto di Educazione ambientale di SESA, è principalmente rivolta agli studenti. L’idea di base è di condividere con gli allievi degli istituti di istruzione superiore i percorsi di ricerca che SESA ha avviato con l’Università di Padova, estendendo questo coinvolgimento ad altre tematiche inerenti all’ambiente, da approfondire in convegni e workshop.

L’attività di SESA Academy abbraccia anche le altre fasce della popolazione, promuovendo occasioni e momenti di confronto, di riflessione e di conoscenza su temi ambientali e scientifici.

Informazioni aggiuntive

Un percorso bibliografico sulle tematiche degli incontri è reperibile nel catalogo on line della Rete Bibliotecaria Provinciale Padovana (per l’eventuale prestito o la lettura digitale) all’indirizzo https://bibliopadova.comperio.it/percorsi/agenda-2030.