ESTEmporanea, torna la rassegna letteraria atestina

ESTEmporanea - scritture d’oggi a Este fa per tre: voluta dal Comune di Este, organizzata e prodotta da Pro Loco Este con la cura di Stefano Spagnolo e Sandro Frizziero, la rassegna letteraria atestina arriva felicemente alla sua terza edizione.

Francesco Maino, Veronica Raimo, Ginevra Lamberti, Ilaria Rossetti, Helena Janeczek sono gli ospiti di quest’anno, un parterre ricca soprattutto di portentose autrici che dal 14 giugno al 19 luglio, in quattro incontri e due spettacoli, animerà il cortile della Biblioteca Civica “Contessa Ada Dolfin Boldù”.

“A ESTEmporanea la partecipazione è come sempre libera, liberatoria quanto la lettura”.

«La rassegna letteraria promossa dal Comune di Este e realizzata grazie a Pro Loco Este con la cura di Stefano Spagnolo e Sandro Frizziero giunge alla sua terza edizione, mantenendo, anche quest’anno, l’alta qualità delle proposte. Autori e autrici si susseguiranno, di venerdì sera, sul palcoscenico del cortile della Biblioteca Civica, comprendendo anche linguaggi sperimentali e contemporanei. - commenta l’Assessore alla Cultura Luigia Businarolo. - Auguro a tutti una piacevole rassegna ESTEmporanea.»

«ESTEmporanea, scritture d’oggi a Este, è una fortunata occasione culturale che ci vede partecipi per la seconda volta ad una rassegna letteraria arricchita da alcune performance avanguardiste, accattivanti, che danno sprint a serate d’autore volte all’incontro con la narrazione. - dichiara la Presidente di Pro Loco Este Lisa Celeghin. - Un filone non certo nuovo ed insolito per la Proloco di Este, “ProEste” che negli anni nei suoi programmi a taglio culturale, ha inserito, incontri di narrativa, e di poesia, nei contesti suggestivi di Ville, Museo, e Parchi, diffondendo il ruolo comunicativo ed evocativo delle parola nelle sue diverse espressioni. Si rinnova e si rafforza il piacere dunque, sostenendo iniziative di valore promosse dal Comune di incontrare la cittadinanza attraverso una frizzante Rassegna. Si ringrazia per questo l’amministrazione comunale.»

Lo spettacolo, tratto dal nuovo romanzo di Francesco Maino I morticani (Italo Svevo Editore) unisce voce, elettroniche e visual.

I morticani porta sulla scena, fisicamente, la potenza creativa del linguaggio del suo autore, capace di rompere ogni parete di mediazione, rovesciando sul palco gli intrecci di un’epica collocata tra un Veneto e un Mediterraneo trasfigurati e ultra-soggettivi. La materia mitica che lo ispira è l’Alcesti di Euripide.

Sul palco, insieme a Francesco Maino, ci saranno Tommaso Mantelli (musicista e produttore), Paolo Brusò (musicista) e Marco Maschietto (videoartista e performer).

21 giugno, ore 21

Veronica Raimo

presenta LA VITA È BREVE, ECCETERA edito da Einaudi

Una scrittrice in crisi cede alle richieste via via più insidiose dell’anziana vicina, con inaspettate ricadute sul suo romanzo. Una promessa della danza scopre con il suo maestro le possibilità del proprio corpo, e del proprio piacere. Mentre un aereo si schianta contro un grattacielo, una ragazza di «bella presenza» ma dai denti strani progetta la fuga dalla villa degli zii, ben difesa da una schiera di nani da giardino, e da un arsenale di armi nell’armadio. E poi, una donna si sveglia dopo la prima notte nella sua nuova casa e trova sullo zerbino un ortaggio minaccioso. E ancora, due studentesse universitarie finiscono per non capirsi piú quando una si taglia i capelli. Eccetera. In questi racconti dissacranti, a volte piú malinconici a volte piú divertenti, c’è un filo fortissimo a unire le storie: uno sguardo libero sulle donne e le loro relazioni. Donne troppo pigre per essere ribelli, razionali eppure scaramantiche, capaci di inventare mondi immaginari solo per mandarli in frantumi. Fanno sesso, disinibito o goffo, hanno le idee chiare oppure mentono, molto spesso. Hanno tanti progetti ma gli impegni sono gabbie. Sanno cosa significa bramare qualcosa ma non cosa significa averla a cuore. Eccola qui di nuovo la scrittura graffiante e sensuale di Veronica Raimo, che ci fa ridere e subito dopo ci sferra un colpo durissimo, demolendo sempre le nostre rassicuranti convenzioni.

Veronica Raimo è nata a Roma nel 1978. Ha scritto i romanzi: Il dolore secondo Matteo (minimum fax 2007), Tutte le feste di domani (Rizzoli 2013) e Miden (Mondadori 2018), uscito in UK, Usa e Francia. Nel 2019 ha scritto il libro di poesie Le bambinacce con Marco Rossari (Feltrinelli). I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie e riviste, sia in Italia che all'estero. Ha cosceneggiato il film Bella addormentata (2012) di Marco Bellocchio. Si occupa di giornalismo culturale per diverse testate. Ha tradotto dall'inglese, tra gli altri: Francis Scott Fitzgerald, Octavia E. Butler, Ray Bradbury. Per Einaudi ha pubblicato Niente di vero (2022, Premio Strega Giovani e Premio Viareggio-Rèpaci sezione Narrativa, e 2024), tradotto in diversi Paesi, e La vita è breve eccetera (2023).