I cinque Lieder di Mahler per gli "Eterni ritorni OPV" con il musicologo Veniero Rizzardi

La 3ª edizione del Festival OPV Veneto Contemporanea, intitolato Eterni ritorni, proseguirà venerdì 5 maggio alle ore 20.45 presso la Sala dei Giganti di Padova. Il terzo appuntamento della rassegna accoglierà l’orchestrazione che nel 1986 Luciano Berio fece dei Fünf Frühe Lieder di Gustav Mahler.

Ad interpretare i canti sarà il baritono Markus Werba, tra le voci più celebri e interessanti sul panorama internazionale, mentre il musicologo Veniero Rizzardi, studioso di Berio e delle avanguardie del Novecento, sarà presente nel ruolo di relatore con OPV diretta da Andrea Molino.

Nato a Villach, Markus Werba cha cantato nei teatri e nei festival più prestigiosi con i più grandi direttori d’orchestra del nostro tempo, da Claudio Abbado a Daniel Barenboim, da Iván Fischer a Nikolaus Harnoncourt e Lorin Maazel, solo per citarne alcuni. Ha interpretato ruoli operistici al Teatro alla Scala di Milano, dove ha debuttato in Ariadne auf Naxos nel 2006 e vi è tornato ripetutamente, al Maggio Musicale Fiorentino con Daniele Gatti, alla Royal Opera House Covent Garden di Londra, all’Opera di Roma, alla Staatsoper di Vienna e nelle sale più ambite.

In aggiunta ai suoi impegni operistici, tiene concerti e recital in tutto il mondo con brani di Mahler, Schumann, Schubert, Brahms, Liszt, Fauré, Ravel e Debussy, in sedi prestigiose quali la Wigmore Hall di Londra, la Philharmonie e la Pierre Boulez Saal di Berlino, il Musikverein di Vienna, il Théâtre des Champs-Élysées, la Salle Pleyel e la Philharmonie di Parigi, il Mozarteum di Salisburgo, la Schubertiade a Schwarzenberg, il Rudolfinum di Praga, la Suntory Hall di Tokyo.

Ideato dal Direttore artistico OPV Marco Angius, Veneto Contemporanea vede la collaborazione della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, di RAI Radio 3 e RAI 5 che registrerà per il palinsesto televisivo alcuni appuntamenti del Festival. La rassegna si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

Biglietti

Intero euro 15

Ridotto euro 10 (Abbonati 57ª Stagione concertistica OPV, OPV Card, Ass. Amici OPV)

Ridotto studenti euro 1 (Conservatorio “C. Pollini” e UNIPD)

Acquistabili sul sito www.opvorchestra.it e al botteghino allestito alla Sala dei Giganti a partire dalle ore 19.45

Foto articolo da comunicato stampa - Marcus Werba, baritono Ph. Brescia e Amisano