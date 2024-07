Euganea film festival 2024, tutte le novità della XXIII edizione

Nuove date, nuove sezioni cinematografiche e un programma di eventi culturali collaterali mai così ricco. Nel 2024 Euganea Film Festival, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al cinema green, per la prima volta si terrà nel mese di settembre affiancando alle tradizionali proiezioni serali all’aperto anche proiezioni nelle sale locali, favorendo così la partecipazione di nuovi pubblici.

Giunta alla XXIII edizione, la kermesse, che è conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale per la scelta di opere che riflettono su rapporto tra ambiente, persone e territorio, conferma la sua vocazione itinerante e la volontà di valorizzare contesti di particolare pregio naturalistico, storico e artistico.

Tutte le proiezioni e gli eventi che compongono il ricco calendario (43 eventi da mercoledì 5 a domenica 15 settembre 2024) si terranno infatti nei luoghi più suggestivi del territorio compreso tra il Parco Regionale dei Colli Euganei e i vicini Colli Berici.

Le location individuate nel padovano sono: Cava Bomba, Teatro dei Filodrammatici, il giardino della Biblioteca, i giardini del Castello, Piazza Maggiore e il Chiostro di San Francesco a Este; l’Anfiteatro del Venda e il Giardino Monumentale di Valsanzibio a Galzignano Terme; Villa Pisani, Villa Duodo, Cinema Corallo, Cava delle More e Biblioteca Civica a Monselice; Villa Draghi a Montegrotto Terme. Due gli appuntamenti in provincia di Vicenza: all’Agriturismo Monte degli Aromi a Villaga e al Bosco di Sajanega a Sossano.

Il programma completo del Festival, che oltre alle proiezioni prevede anche talk, presentazioni editoriali, escursioni, workshop, eventi speciali e concerti, è stato presentato in conferenza stampa mercoledì 10 luglio a Padova a Palazzo Wollemborg ed è disponibile su https://www.euganeafilmfestival.it/it.

All’incontro hanno partecipato Andrea Caracausi, Direttore del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità dell'Università degli Studi di Padova; Mauro Varotto, Professore di Geografia e Geografia culturale dell'Università degli Studi Padova; Marco Trevisan, Presidente Euganea Movie Movement; Giovanni Benini, Direttore Artistico Euganea Film Festival; Vincenzo Gottardo, Consigliere delegato alla Cultura della Provincia di Padova; Romina Rubes, Vice Direttrice Regionale Crédit Agricole Italia; Luigia Businarolo, Assessora alla Cultura del Comune Este; Riccardo Mortandello, Sindaco di Montegrotto Terme e Andrea Parolo del Comune di Monselice.

Come da tradizione, tutte le proiezioni del Festival saranno ad ingresso gratuito, a cominciare dalla serata inaugurale, mercoledì 5 settembre, che propone all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (ore 21:00) l’anteprima veneta di “No Other Land”, documentario sul regime di apartheid imposto da Israele molto discusso all’ultima Berlinale.

Euganea Film Festival è un evento organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement ed è realizzato con il contributo di RetEventi e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto Terme e con il sostegno di Crédit Agricole Italia. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Padova, del Parco Regionale dei Colli Euganei, dei comuni di Battaglia Terme e Sossano, del Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell'antichità e del Museo di Geografia di Padova. Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata in collaborazione con Ezme Film, il Premio Roberto Morrione, WOW Nature, CAFFEX Cà Foscari FilmFestival Experience, Opificio Lamantini Anonimi, A perdifiato, Edera aps e Terre Emerse.

Si cresce ancora

«Siamo entusiasti di presentare la XXIII edizione dell'Euganea Film Festival, un evento che cresce ogni anno per qualità e rilevanza. Quest'anno, con nuove date e sezioni, continuiamo a portare il cinema green in contesti naturali e storici di grande bellezza, valorizzando il territorio. Con il nuovo Direttore Artistico Giovanni Benini, siamo pronti a offrire un'esperienza cinematografica unica e un ricco calendario di eventi culturali che siamo certi saprà intercettare l'interesse di un pubblico eterogeneo grazie a proposte diversificate per bambini e ragazzi, giovani e adulti.», ha dichiarato Marco Trevisan, Presidente di Euganea Movie Movement.

Promozione e di (ri)scoperta del territorio

«È con grandissimo piacere che accogliamo la presentazione di Euganea Film Festival. L’edizione 2024 con i suoi 43 appuntamenti in calendario conferma, ancora una volta, l’elevato valore artistico e culturale della kermesse. Ecco, dunque, che l’arte cinematografica e musicale diventa un veicolo di promozione e di (ri)scoperta del territorio e delle sue bellezze riconosciute tali a livello mondiale, partendo proprio da riflessioni sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Agli organizzatori e a tutte le persone che hanno lavorato per proporre questa nuova edizione va il mio ringraziamento, e al pubblico l’augurio di buon divertimento.», ha dichiarato Vincenzo Gottardo, Consigliere della Provincia di Padova con deleghe a Cultura e Turismo.

La nuova direzione artistica

La direzione artistica di Euganea Film Festival è stata affidata a Giovanni Benini, cineasta veronese che lavora tra l’Italia e il Belgio e si occupa principalmente di cinema documentario, con un'attenzione particolare ai temi sociali, che combina con la ricerca di linguaggi ibridi. I suoi lavori sono stati selezionati a Visions du Réel, Beldocs e Beijing ISFF, tra gli altri. È uno dei fondatori di Ezme Film, un collettivo impegnato nella film education e nell’esplorazione dei processi partecipativi e lavora come educatore cinematografico in diversi workshop e attività laboratoriali con scuole e ONG. Nel 2024, collabora all’editing della film-installation Listening All Night To The Rain di John Akomfrah al Padiglione del Regno Unito della Biennale Arte.

Nello spiegare le scelte che orientano il nuovo corso del Festival, il neodirettore artistico ha sottolineato la necessità di porre particolare attenzione alle nuove forme di narrazione, agli autori emergenti e alle anteprime nazionali, rimarcando l’assoluta centralità della questione ambientale.

«Euganea Film Festival è l’unico festival cinematografico in Veneto con un focus principale sugli aspetti legati all'ambiente. In un tempo in cui la parola green rischia di perdere significato, è necessario mantenerla legata al senso di equità e giustizia. Solo tramite questa relazione possiamo ambire a un mondo veramente sostenibile. Per questo motivo, nella nostra programmazione, la questione climatica non può essere affrontata se non in connessione con i temi di stringente attualità. Questione palestinese, giustizia climatica, post-colonialismo, relazioni interspecie, questione di genere: la ventitreesima edizione è un intreccio di linguaggi che sanno raccontare storie di ricerca, di resistenza, di militanza ecologica, di comunità attraverso un cinema che guarda al reale senza mai perdere la spinta nel voler creare mondi immaginari.», ha dichiarato Giovanni Benini, Direttore Artistico Euganea Film Festival.

La collaborazione con UniPD

Si rafforza il rapporto di collaborazione già instaurato nelle scorse edizioni con il Corso di Laurea in Scienze del Paesaggio dell’Università degli Studi di Padova e in particolare con Mauro Varotto, Professore di Geografia e Geografia culturale, che presenterà i corti del Laboratorio di Landscape Videomaking dedicati al racconto audiovisivo del paesaggio, coordinerà le escursioni alla scoperta del territorio e ha collaborato al programma di il programma di approfondimenti “What if..?” (E se..?), che propone talk e presentazioni editoriali con alcune delle voci più importanti del mondo culturale, dell'ambientalismo, del giornalismo, dell'attivismo e dell'accademia in Italia. Un'occasione unica per stimolare il pensiero critico e creativo, e – perché no? – politico, favorendo un dialogo interdisciplinare che possa essere d’ispirazione per il pubblico.

«La collaborazione con l'Euganea Film Festival rappresenta per l'Università di Padova una occasione per rinforzare il legame con il proprio territorio, in particolare con i Colli Euganei, luogo privilegiato di ricerca e didattica geografica (a cui verrà dedicato un nuovo volume di foto storiche che verrà presentato al festival), ma è anche occasione per stimolare una riflessione critica più ampia sulle sfide ambientali e climatiche che ci attendono, e che devono vederci tutti coinvolti e preparati.», ha dichiarato Mauro Varotto, Professore di Geografia e Geografia Culturale dell’Università degli Studi di Padova.

Il concorso

Tra i circa mille progetti che hanno partecipato all’apposito bando di concorso, la commissione di Euganea Film Festival 2024 ha selezionato 46 opere da 29 paesi (tra cui documentari, fiction e cortometraggi di animazione), che gareggeranno in due sezioni: il Concorso Internazionale Lungometraggi e il Concorso Internazionale Cortometraggi.

A giudicare i lavori saranno professionisti del mondo del cinema. Per il Concorso Internazionale Lungometraggi la giuria è composta da Raffaella Pontarelli, produttrice e sales agent, fondatrice della casa di produzione indipendente Amarena Film; il regista e curatore cinematografico serbo Igor Stanojévic e il regista Ronny Trocker.

A scegliere i vincitori del Concorso Internazionale Cortometraggi saranno invece l’artista multidisciplinare, regista e organizzatrice culturale Martina Melilli, la regista Margherita Giusti ed Eugenia Gaglianone, studiosa di lingua e letteratura russa ed esperta di cinematografia.

EFF HAB + EFF KIDS

Alle sezioni in concorso si aggiunge quest’anno EFF HAB (dal latino Habitat), una nuova sezione non competitiva dedicata esclusivamente alle tematiche ambientali che ambisce a diventare uno spazio di scambio e confronto. Il programma accoglie opere di ogni genere e durata, offrendo una prospettiva consapevole e scientifica che combina rigore divulgativo e un accorato appello per la salvaguardia del nostro pianeta. «Ci occuperemo degli oceani con “Deep Rising”, delle foreste della Tasmania con “The Giants”, e di come cambiano le tradizioni secolari a causa del cambiamento climatico con “The Ice Builders”. Con “Food Inc. 2” cercheremo, invece, di capire quale sarà il futuro delle nostre tavole e quindi dell’industria alimentare. Con “Wild Summon”, infine, vivremo il drammatico ciclo di vita di un salmone. Sono tutte esperienze cinematografiche che stimolano azioni concrete, volte alla cura e alla tutela della Terra.», ha spiegato Giovanni Benini.

All’interno della nuova programmazione assume una dimensione di rilievo anche la proposta dedicata ai più piccoli. La sezione EFF KIDS raccoglie le migliori animazioni del mondo, pensate per il pubblico più giovane con programmi dedicati alle fasce d'età 6+ e 10+. Questi film offriranno un’esperienza cinematografica che unisce generazioni e promuove valori di rispetto per la natura e per l’altro.

Premi e progetti speciali

Anche quest’anno Euganea Film Festival collabora con il Premio Morrione e potrà contare sul convinto sostegno di Crédit Agricole Italia, che interviene in coerenza con la propria visione di “banca verde” con una spiccata sensibilità per i temi sociali e ambientali. In particolare, la collaborazione con la Banca ha dato vita nel 2017 al Premio Crédit Agricole Parco Colli Euganei, che viene consegnato a importanti scrittori, divulgatori e registi, tutte figure di rilievo in ambito cultura e sostenibilità.

Euganea Film Festival 2024 prende parte, inoltre, al progetto “Nord Est Nord Camp”, curato da Pordenone Docs Fest e dal Bolzano Film Festival Bozen, un laboratorio di consulenza e accompagnamento destinato ai registi di documentari medio e lungometraggi in fase di ultimazione, prodotti nel Nord-Est. Nord/Est/Doc/Camp gode del sostegno di Friuli-Venezia Giulia Film Commission, IDM Film Commission Südtirol, Trentino Film Commission, Veneto Film Commission, e della collaborazione del Fondo Audiovisivo FVG.

I concerti

EFF 2024 conferma, infine, la propria dinamicità anche in campo musicale ospitando alcune tra le voci più amate dell’alternative italiano. Venerdì 6 settembre (ore 22:30, biglietto 10 euro) ad esibirsi in acustico nei suggestivi spazi del Chiostro di San Francesco ad Este sarà Maria Antonietta. Chiude la kermesse, domenica 15 settembre a Villa Duodo a Monselice (ore 21:00, biglietto 10 euro) il film-concert “He Who Gets Slapped” con la sassofonista e musicista elettronica bolognese Laura Agnusdei, il chitarrista, bassista e compositore Stefano Piva e il sassofonista e compositore Antonio Raia.

