Euganea Film Festival 2022, assegnati i premi del concorso internazionale

Si è chiusa lo scorso 3 luglio, nella splendida cornice della Cava delle More di Monselice (PD) la XXI edizione di Euganea Film Festival, la manifestazione itinerante organizzata da Euganea Movie Movement tra i comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei e dei Colli Berici che, con la direzione artistica di Pier Paolo Giarolo, ha portato il cinema nei luoghi più incantevoli del territorio, tra ville, castelli e suggestivi scorci paesaggistici. Un’edizione che ha registrato un grandissimo interesse da parte del pubblico: sono state più di 2000 le presenze complessive agli eventi, quasi tutti sold out, tra proiezioni, concerti ed escursioni guidate.

I premi

Durante la serata sono stati assegnati i premi relativi alle cinque categorie del Concorso Internazionale, che ha visto gareggiare 27 opere selezionate tra le 1000 che hanno partecipato all’apposito Bando di Concorso e che sono state vagliate dalla giuria composta dal regista Sergio Trefaut, dalla montatrice Enrica Gatto e dalla produttrice Enrica Capra.

Il Premio EFF 2022 è andato a Downstream to Kinshasa di Dieudo Hamadi. Lines, di Barbora Sliepková, vince il Premio della Giuria. Menzione speciale per Never coming back DI Miko?aj Lizut. Nella categoria Miglior Animazione ad aggiudicarsi il primo premio è The hole, del giovanissimo Piotr Ka?mierczak. Infine, il Premio Cinemambulante va a Nascondino di Victoria Fiore e Loop di Pablo Polledri.

Scenari mozzafiato

«Siamo davvero felici che tutti gli eventi di Euganea Film Festival abbiano potuto svolgersi accogliendo nuovamente una grande quantità di pubblico. Il valore aggiunto di questo Festival è sempre stato il contesto – quello naturale – in cui abbiamo deciso di portare il cinema: tutti i comuni dei Colli Euganei e dei Colli Berici che ci hanno ospitato in queste due settimane ci hanno offerto scenari mozzafiato, spesso sconosciuti ai più. Penso ad esempio alla Cava delle More di Monselice (PD) o al CRAS di Arcugnano (VI), luoghi che normalmente non sono così frequentati e che così sono stati rivalorizzati», ha affermato il direttore artistico Pier Paolo Giarolo.

Euganea Film Festival

Euganea Film Festival, iniziativa nata ventun anni fa con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei e diffondere la cultura cinematografica in località talvolta poco valorizzate, sottolinea la sua vocazione sostenibile anche con due progetti ad hoc. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sarà un Festival “climate positive”: grazie alla collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Inoltre, continua il Solar Cinema promosso da Euganea Movie Movement, un progetto innovativo e all’avanguardia nato dall’esigenza di coniugare le proiezioni itineranti con l’idea di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto ambientale: un furgone adibito di impianto fotovoltaico permetterà, infatti, di abbattere le emissioni che una normale proiezione inevitabilmente comporta.

Euganea Film Festival, organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement, è realizzato con il contributo di RetEventi, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto e con il sostegno di Crédit Agricole. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Provincia di Padova e dei comuni di Battaglia Terme, Rovolon e Torreglia. Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto di AFIC, A perdifiato, Associazione La Vespa, Associazione Difesa natura 2000, Birrificio Birdò, Cava delle More, Cinemambulante, FAI Villa dei Vescovi, La Madonnina, Ottocentenario UNIPD, Museo del Termalismo, Solar Cinema, Piovene Porto Godi, Premio Morrione, Thermae Abano Montegrotto, WOW Nature e Villa Frassanelle Papafava.

Info web rassegna

Foto articolo da evento Facebook e da sito https://www.euganeafilmfestival.it/it - illustrazioni Elisabetta Vedovato