European Gospel Festival: dal 7 al 9 luglio Montegrotto si accende con duecento coristi

Concerti con cori provenienti da tutta Europa, workshop, e la creazione di un gospel network internazionale: sono gli ingredienti dell’attesissima seconda edizione dell’European Gospel Festival che si svolgerà a Montegrotto Terme dal 7 al luglio al 9 luglio. «L’European Gospel Festival - afferma la assessora alle Manifestazioni Turistiche Laura Zanotto - è un evento unico a livello italiano e internazionale, perché è l’unico festival di musica gospel in cui le formazioni corali concorrono con in palio un premio importante. Sono particolarmente orgogliosa di riportare, dopo la pausa pandemica, questa manifestazione a Montegrotto Terme»

Selezione

Il Direttore Artistico della manifestazione è Stefania Mauro, diplomatasi alla Royal School of Music di Londra e fondatrice coro gospel Harmony Gospel Singers. I cori selezionati per partecipare al concorso provengono dall’Angola, dalla Polonia, dalla Spagna e dall’Italia, per un totale di oltre 200 coristi e musicisti. I cori e loro band si esibiranno sul palco di Piazza 1° maggio nelle serate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 luglio e saranno valutati da una giuria specialistica, che nel corso dell’ultima serata decreterà il vincitore del Festival ed assegnerà il premio in palio.

Concerti

I concerti in Piazza 1° maggio avranno inizio alle ore 20.45 con ingresso libero. Parteciperanno al Festival, fuori concorso, alcuni tra i massimi esperti di musica gospel in Europa: Bazil Meade MBE, figura di primo piano nel panorama musicale internazionale e fondatore dei London Community Gospel Choir; Carla Jane, cantante solista e direttrice di diversi cori, proveniente da Manchester; Paul Watson, polistrumentista e produttore musicale londinese. Nel corso delle giornate del Festival, i coristi ed i musicisti saranno impegnati anche in workshop di approfondimento vocale e musicale ed in altre attività collaterali. Queste attività non sono aperte al pubblico.