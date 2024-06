European Vespisti week, Montegrotto Terme sarà la capitale internazionale delle vespe

È stato presentato a palazzo Ferro Fini l’European Vespisti week, in programma a Montegrotto Terme dal 4 al 7 luglio.

Il Sindaco della città termale, Riccardo Mortandello, ha innanzitutto confidato che «realizziamo un grande sogno: come amministrazione comunale abbiamo dato la disponibilità del nostro territorio per ospitare un evento davvero unico e molto sentito, alimentato dalla passione di cinquemila vespisti provenienti da tutto il Mondo».

«Voglio evidenziare il grande sforzo organizzativo profuso dai diciassette vespa club del Veneto, capeggiati dal vespa club di Arzignano e Rossano Veneto, nonché dai duecento volontari, per trasformare Montegrotto, dal 4 al 7 luglio, in vera e propria capitale internazionale della vespa – ha sottolineato il Sindaco - Saranno presenti in città appassionati provenienti dai Paesi europei ma un po’ da tutto il Mondo, perfino dalle Filippine, dall’Australia e dal Messico. Si prospetta quindi un indotto davvero importante. Per l’intero territorio veneto sarà un’occasione davvero preziosa per far conoscere e valorizzare, grazie anche allo sforzo organizzativo messo in campo da diversi tours, le Terme millenarie, ma anche le numerose eccellenze regionali, dalla cultura all’arte, dall’imprenditoria all’enogastronomia, nonché le bellezze paesaggistiche, come le nostre città d’arte, le Colline del Prosecco e i Colli Euganei e Berici, il Delta del Po, l’Altopiano di Asiago e tante altre splendide realtà».

«Mi piace ricordare che essere vespisti è più di una passione: è un vero e proprio stile di vita, oserei dire uno stato d’animo quotidiano – ha osservato il Primo cittadino termale – La passione e la cura per le nostre vespe ci permette poi di assaporare pienamente le emozioni che solo il turismo slow sa regalare, con la riscoperta delle strade di campagna e dei borghi più nascosti. Un viaggio intimistico in cui davvero non conta la meta, bensì il viaggio stesso. Senza dimenticare il grande spirito di solidarietà che anima e lega tra loro tutti i vespisti. E, visitando il museo che verrà allestito nel palazzetto dello sport, dove verranno esposti i modelli di Vespa più caratteristici, si avrà l’opportunità di volgere uno sguardo al passato e all’Italia di quegli anni. Invito tutti, vespisti, appassionati e cittadini comuni, a visitare Montegrotto dal 4 al 7 luglio: il divertimento sarà assicurato e l’accoglienza davvero calorosa».

Alessia Galiotto, segretaria dei Vespa Club Italia e presidente del Vespa Club Arzignano, ha spiegato che a Montegrotto “andrà in scena un vero e proprio raduno internazionale, con la presenza di numerosi vespisti provenienti da tutto il Mondo, in rappresentanza di cinquantacinque vespe club esteri. Due giorni saranno dedicati alla riscoperta del territorio veneto, con le sue diverse sfaccettature: il mare, la montagna, le colline…senza dimenticare l’attenzione che nel lungo fine settimana verrà dedicata allo sport, con la gara di gimcana e non solo”.

«Momenti importanti della settimana – ha continuato Galiotto - saranno il concorso di eleganza, dove i partecipanti esibiranno la propria vespa ma dovranno presentarsi con abiti e musica adatti all’epoca del mezzo, e la sfilata finale di tutti i mezzi di circa 50 km».

L’evento sarà distribuito in varie location del territorio. Il cuore sarà il Vespa Village allestito in piazza Mercato, dove ci saranno spazi dedicati al food and drink, un palcoscenico per eventi, concerti e premiazioni varie.

Il Palaberta, palazzetto dello Sport di Montegrotto Terme, accoglierà i vespisti in arrivo e sarà la sede del Museo. Piazza Carmignoto ospiterà il concorso di Eleganza, sabato 6 luglio.

Le giornate saranno dense di attività per gli iscritti: tutti i giorni sarà possibile visitare la mostra al Palaberta, partecipare alla mostra- scambio, assistere alle conferenze con racconti di viaggio, partecipare ai tour di gruppo in Vespa che avranno come meta i Colli Euganei e Berici, Padova, Chioggia e il Delta del Po, Fratta Polesine e Rovigo, Arquà Petrarca e le sue cantine, Due Carrare con il borgo Medioevale di Pontemanco e il Castello di San Pelagio, il Massicio del Grappamì, le colline del Prosecco, le città murate.

Sabato è previsto anche uno speciale annullo postale su cartolina con francobollo Vespa al mattino, e nel pomeriggio una parata/sfilata sui colli Euganei, una gimcana supercoppa e un concorso di eleganza, seguiti in serata dalle premiazioni. Chiuderà la festa di sabato uno spettacolo pirotecnico. Domenica, infine, ci sarà una prova di lentezza su percorso guidato.

Il comitato organizzatore dell’evento è composto da oltre duecento volontari di diciassette Vespa Club del Veneto: Vespa club Arzignano, Vespa club Occhiobello, Vespa club Rossano Veneto, Vespa club Venezia, Vespa club Portogruaro, Vespa club Montagnana, Vespa club Villa Bartolomeo, Vespa club Monselice, Vespa club Valeggio sul Mincio, Vespa club Due Carrare, Vespa club Vespe del bosco, Vespa club Rovigo, Vespa club Resana, Vespa club Montebelluna, Vespa club Delta del Po, Vespa club Vespe padane, Vespa club Roncajette.