Confermato il Brentelle park con balls pool, rotor climb e minigolf e a luglio arriva il concorso “Colorita Splash”

Il Brentelle Park, giunto quest’anno alla sua terza edizione, si conferma una proposta molto attesa dalle famiglie, che trovano nel centro commerciale di Sarmeola di Rubano un vero e proprio parco divertimenti, al chiuso e gratuito. Aperto da una decina di giorni, sono già centinaia i bambini che hanno giocato nelle attrazioni proposte: due piscine di palline, la ruota da arrampicata gigante Rotor Climb e il Minigolf. Brentelle Park è aperto tutti i giorni fino a lunedì 5 agosto, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. All’iniziativa quest’anno è abbinato anche il concorso “Colorita Splash” che prenderà il via il 1° luglio.

Brentelle Park fino al 5 agosto

Come detto, sono tre le attrazioni di questa edizione di Brentelle Park: accontenta tutti i gusti e tutte le età il Minigolf, con un percorso di 4 buche. Con Rotor Climb i più abili e grandi (a partire dai 6 anni) possono esercitare tutta la loro agilità: Rotor Climb, infatti, è una spettacolare ruota girevole, del diametro di 4 metri, che sviluppa una parete di arrampicata “infinita”. Divertimento assicurato, infine, con le Balls Pool: due piscine piene di palline colorate dove tuffarsi e giocare, una più piccola per bambini fino ai 3 anni o fino ai 100 cm di altezza, una molto più grande per i bambini più grandi fino ai 14 anni. Brentelle Park è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, con accesso gratuito alle attrazioni che sono presidiate da animatori e animatrici. Ma ricordiamo, anche, che per i bambini più piccoli fino ai 4 anni, è sempre aperta l’area Mini Lolli Pop del centro commerciale.

Il concorso “Colorita Splash vinci una gift card”, 1-31 luglio

La piscina grande di palline è la location del concorso “Colorita Splash vinci una gift card”, che si terrà tutti i giorni dall’1 al 31 luglio in due momenti della giornata, dalle 12.30 alle 14 e dalle 17.30 alle 19. Per partecipare al concorso della pausa pranzo bisogna esibire lo scontrino di una spesa di qualsiasi importo, effettuata il giorno stesso entro le 13.45, nei bar e ristoranti Cafè & Café, Dispensa Emilia, Gelateria Vaniglia, La Piadineria, Peperosa, Poke Sun-Rice. Per partecipare al concorso del pomeriggio, bisogna esibire lo scontrino di una spesa di qualsiasi importo, effettuata il giorno stesso entro le 18.45, in uno qualunque dei negozi del centro commerciale (compresa la ristorazione).

Ogni partecipante avrà, quindi, 60 secondi di tempo per “tuffarsi” nella piscina e trovare una delle gift card da 25 o 50 euro messe in palio, oltre ai buoni da 5 euro da utilizzare nei negozi della ristorazione nel mese di luglio. Il montepremi totale è di 10mila euro: alla fine di Brentelle Park, le eventuali gift card non trovate andranno in beneficenza.

Info web

Tutte le informazioni sono su www.centrolebrentelle.it

Foto articolo da comunicato stampa