Montegrotto Terme si prepara a un anno ricco di oltre 50 eventi, per tutti e in tutte le stagioni

Oltre 50 tra eventi e manifestazioni lungo tutto l’anno: musica, feste in centro, teatro, week end tematici a villa Draghi, mercatini, eventi sportivi, biciclettate, incontri con l’autori e programmi speciali per bambini e per ragazzi: il Comune di Montegrotto Terme ha predisposto il ricco programma di eventi che avranno luogo nella nella città termale nel 2024, una programmazione organica che abbraccia primavera, estate, autunno e festività natalizie, con eventi che hanno già riscosso successo nelle altre stagioni e che vengono riproposti e altri eventi che saranno invece una novità.

Tutto il programma

La programmazione è stata raccolta in un pieghevole già distribuito ai commercianti e ora liberamente scaricabile sul sito del Comune www.montegrottoterrme.org

Eventi 2024 a Montegrotto Terme.pdf

Le novità

«La grande novità - annuncia il sindaco Riccardo Mortandello - è il Re-generation Festival, un evento di altissimo livello che coinvolgerà l'intera destinazione turistica delle terme e dei colli Euganei all'inizio di ottobre. Inoltre, a luglio attendiamo con ansia l'European Vespisti Week e durante tutto l'anno sono previsti eventi per celebrare il centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti».

Tra gli eventi di punta

Tra gli eventi di punta, spiccano la grande rievocazione La Leggenda di Berta a settembre, la Festa della Musica a fine giugno, gli incontri con gli autori di Villeggendo a luglio e la rassegna natalizia. Non mancheranno le tradizionali mostre-mercato come Maggio Sampietrino, Colori d'Autunno e Castagnata in Corso.

Gli eventi

Verranno riproposti appuntamenti molto apprezzati degli anni scorsi, tra cui Thermae Theatrum che quest'anno si svolgerà nel chiostro del Museo del Termalismo e l'European Gospel Festival».

Ci sarà ovviamente l’appuntamento con la notte bianca il 20 luglio, apprezzata da commercianti e pubblici esercizi. «E per i più giovani - aggiunge Elisabetta Roetta, vicesindaca con delega al Sociale- ci saranno il Young and Lord Summer Festival, che si concluderà con la grande festa dell'Holi, festival dei colori».

Questo ricco programma di eventi conferma Montegrotto Terme come una destinazione vibrante e dinamica, pronta ad accogliere residenti e visitatori per un anno indimenticabile di divertimento e cultura.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma: www.montegrotto.org, Ufficio Eventi tel. 049 8928788-762-782, I.A.T. Informazione e Accoglienza Turistica tel. 049 - 892831.

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2587&area=H

Foto articolo da comunicato stampa