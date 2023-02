Tantissime iniziative, riparte l’attività del museo della Centuriazione Romana di Borgoricco

Riparte l’attività del museo della centuriazione di Borgoricco con un ricco calendario di eventi per i prossimi mesi che verrà presto implementato con tante altre attività accessibili a tutti i pubblici, grazie al finanziamento del PNRR!

Domenica al Museo, ingresso gratuito

Nelle prime domeniche di febbraio, marzo, aprile e maggio ci sarà ingresso gratuito per l'adesione del Museo all’iniziativa nazionale Domenica al Museo.

In quelle domeniche pomeriggio i bambini (5-11 anni) potranno seguire quattro diversi laboratori ludico-didattici, le Archeoscoperte! Si tratta di divertenti appuntamenti alla scoperta dell'antico Egitto, dei Veneti Antichi e dei Celti come Asterix e Obelix. Dopo una breve visita al Museo, gli operatori didattici di Scatola Cultura faranno il focus sulle diverse civiltà del passato e con argilla, metalli e materiali semi-preziosi guideranno i piccoli archeologi sulle tracce della storia!

Nel tardo pomeriggio invece, alle ore 17, a grande richiesta viene riprogrammata una speciale visita guidata al museo con l’archeologa per il pubblico adulto.

Una notte al museo

Verrà riproposta da Scatola Cultura il 19 febbraio, il 30 aprile e il 27 maggio l’attività per ragazzi dagli 8 ai 12 anni “Una Notte al Museo”, che permetterà loro di giocare e divertirsi e di provare emozioni indimenticabili.

Domenica pomeriggio del 19 febbraio

La domenica pomeriggio del 19 febbraio si darà il via al nuovo format RievochiAMO, il primo appuntamento sarà con i Veneti Antichi: saranno proposti dalle Associazioni Venetkens e Venetia Victrix due laboratori didattici per tutta la famiglia sulla produzione dei gioielli e sull’arte militare e marziale degli antichi veneti. Sarà garantita, anche in questa occasione, la possibilità di visitare il museo con l’archeologa.

Il 16 aprile e il 14 maggio, visite animate

Imperdibili le due visite al museo animate, curate dalla compagnia “Camerini con vista” e da “Scatola Cultura”, previste per il 16 aprile e il 14 maggio. Saranno i personaggi della Borgoricco antica ma non solo, a raccontare al pubblico le loro storie ed accompagnare la guida dell'archeologa con brevi interventi, allo scopo di chiarire, anche in modo divertente e con opportuni confronti tra antichità e attualità, le caratteristiche e la funzione di alcuni reperti, coinvolgendo i visitatori in forme di interazione.

Tante opportunità

Le opportunità di visita al Museo della Centuriazione Romana di Borgoricco, unico nel suo genere almeno a livello nazionale, sono molteplici e per tutti i gusti! Un’occasione per vedere anche l’intera struttura del Centro Civico che con il Municipio, costituisce un unico complesso architettonico progettato dall’architetto di fama internazionale Aldo Rossi.

Per info: https://www.centroculturalealdorossi.it/

cultura@comune.borgoricco.pd.it