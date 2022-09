Autunno di sapori lungo la Strada del vino, tutti gli eventi di ottobre

La nuova stagione porta con sé molti eventi per gli amanti del vino e dei nostri bei colli Euganei. Di seguito gli eventi in programma per il mese di fine settembre e di ottobre

Formaggi nativi di fine estate : l'Osteria Volante di Torreglia in collaborazione con "L'insaziabile" vi aspettano giovedì 29 settembre per scoprire il mondo dei formaggi. Per la proposta della serata >> clicca qui <<

Appuntamento il 9 ottobre al Parco Frassanelle per vivere tutta la magia della pigiatura dell'uva. Un metodo ormai antico che ci consentirà di fare un balzo nel passato, accompagnati anche dalla rievocazione della compagnia teatrale "dell'Angelo". Una giornata di divertimento per tutti, piccoli e grandi. >> Clicca qui per il programma della giornata <<

Con l'inizio dell'autunno l'Agriturismo Bacco e Arianna di Vo' vi dedica una serata per gustare i sapori caldi e avvolgenti della cucina tradizionale. La zucca, i funghi, i formaggi e i frutti autunnali vi aspettano sabato 15 ottobre >> Tutte le info al link<<

Domenica 23 ottobre a Fai -Villa Vescovi si festeggiano i sapori dell'autunno con l'evento " Festa della zucca e dei frutti antichi". Una giornata intera per scoprire i prodotti locali, visitare la villa e naturalmente per una sosta gustosa all'Enoteca Strada del vino Colli Euganei. >> link agli eventi Fai - Villa dei Vescovi <<

L'autunno è la stagione dei colori caldi, dei profumi intensi, dell'aria fresca: gli ingredienti perfetti per escursioni a piedi e in bici. Vuoi vivere i Colli Euganei all'aria aperta, in compagnia di guide naturalistiche professionali, accompagnati in bicicletta lungo gli itinerari, fare gustose pause nelle aziende agricole? Segui i nostri tour operator e gli operatori nostri partner.

>> Coop. A Perdifiato << >> Lovivo Tour Experience << >> Viaggiare Curiosi <<

Festa della Giuggiola ad Arquà Petrarca domenica 2 e domenica 9 ottobre. La festa che non si può perdere, con i prodotti gastronomici locali, rievocazioni storiche, gli sbandieratori e l'accoglienza senza eguali della Pro Loco di Arquà. Il borgo vi aspetta! >> Il programma al link <<

Corso di avvicinamento al vino all'Enoteca Strada del vino Colli Euganei

Dal 6 ottobre al 24 novembre 2022 il primo corso di avvicinamento al vino dell'Enoteca Strada del vino Colli Euganei a Villa Vescovi.

4 appuntamenti per conoscere più da vicino il vino e capire come abbinarlo al cibo. L'occasione giusta e adatta a tutti. >> Clicca qui per il programma e le info <<