Evyrein omaggia Giotto e Urbs Picta con due opere in piazza delle Erbe e Ghetto

Anche il noto artista adovano Evyrein, reduce dalla Biennale Super Walls di Padova con una delle sue opere, si congratula con Giotto e omaggia a suo modo il titolo di patrimonio dell'Unesco. Evyrein infatti ha realizzato un'opera in onore di Urbs Picta, che ritrae Giotto mentre festeggia con il gesto dello Shaka in segno di vittoria. Il riconoscimento è un traguardo per Padova, ma anche per l’Italia intera: “È un premio per l’Italia che è sempre più al centro della storia del mondo, luogo dove il passato vive grazie alle bellezze che il bel paese custodisce” spiega l'artista. L’opera e’ apparsa in Piazza delle Erbe e in zona Ghetto Ebraico.