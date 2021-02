“Felice San Valentino!”: installazioni luminose a Montegrotto Terme

Il municipio romanticamente illuminato di rosso con cuori bianchi, una grande installazione con la scritta Love a una coppia di innamorati intenti a scambiarsi effusioni: piazza Roma a Montegrotto Terme si è vestita a festa per festeggiare San Valentino.

L’iniziativa che è diventata da qualche anno una consuetudine, è dell’assessore alle Manifestazioni Turistiche e al Commercio Laura Zanotto. “Purtroppo - spiega l’assessore Zanotto - la perdurante pandemia oltre a danneggiare le nostre vite e la nostra economia, limita molto le possibilità di organizzare attività di pubblico spettacolo ed animazione. Ma nonostante questo mi sembra importante offrire alla cittadinanza proposte che contribuiscano a ricreare un'atmosfera per quanto possibile gioiosa, seppur in forma sobria e tale da non inficiare la necessità di distanziamento sociale imposta dalla pandemia in atto. Spero che le installazioni luminose al centro della nostra città possano in qualche modo rallegrare i nostri concittadini e piacere ai turisti che si riaffacciano nei nostri alberghi”.