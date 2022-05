Festa dell’Europa: un mese di iniziative per le scuole superiori e per tutta la  cittadinanza

L’ufficio Progetto Giovani, sede padovana del Centro Europe Direct, partecipa anche quest’anno alla Festa dell’Europa con un palinsesto di eventi e iniziative dedicati ai temi europei. Alcuni sono aperte a tutto il pubblico cittadino, altri sono rivolti direttametne agli studenti delle scuole superiori della città.

Il 9 maggio

La Festa dell’Europa, che ricorre ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della storica dichiarazione con la quale l’allora Ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.

Come partecipare

Gli appuntamenti di Progetto Giovani si svolgono sia online che in presenza. La partecipazione è sempre gratuita, previa registrazione secondo le modalità riportate su https://www.progettogiovani.pd.it/festa-delleuropa-2022/ .

Tutte le istituzioni dell’UE partecipano alle celebrazioni, proponendo un’ampia gamma di attività online e in presenza, negli Stati membri e nel resto del mondo, reperibili sulla piattaforma interistituzionale https://www.europeday.europa.eu/ .

Le attività di Progetto Giovani e di Europe Direct Padova proseguono tutto l’anno.

Il programma per tutti

Già dalla fine di aprile, Europe Direct Padova ha aperto il calendario di incontri informativi, come quello in collaborazione con il Centro Informazioni DAAD di Roma, dedicato al sistema universitario tedesco e alla procedura di candidatura per accedere ai corsi di laurea negli atenei in Germania. Anche l’appuntamento di aprile di “Un Paese al Mese” è tra gli appuntamenti che hanno anticipato la festa; protagonista dell’incontro, il volontario europeo Juan Carlos ha presentato la sua regione d’origine, l’Andalusia.

Proprio i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà sono i protagonisti di numerosi degli eventi in programma: il racconto della loro esperienza diventa l’occasione per promuovere tra i giovani le opportunità di lavoro o di volontariato nell’ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.

Completa il quadro la presentazione di altre opportunità finanziate dal programma Erasmus+, come gli scambi socioculturali, che offrono a persone tra i 13 e i 30 anni la possibilità di conoscere l’Europa e di arricchire il proprio bagaglio personale attraverso un’esperienza interculturale in compagnia di un gruppo di coetanei provenienti da Paesi diversi, sotto la guida di un group leader. Proprio a questa figura è stato dedicato il workshop “Leader training per scambi socioculturali”, con l’obiettivo di migliorare le competenze dei partecipanti attraverso l’acquisizione di strumenti non formali, utili per essere attivi nel settore giovanile e per valorizzare al meglio il ruolo di leader in contesti educativi internazionali.

Nel mese di maggio il programma entra nel vivo con “La Giornata dell’Europa a Progetto Giovani”, in programma proprio lunedì 9, che presenta le opportunità per i giovani offerte dall’Unione europea e rappresenta una possibilità concreta di incontrare persone che hanno partecipato ai progetti promossi dall’ufficio delle politiche giovanili di Padova.

Si riprende il 12 maggio con “Ti mandiamo a quel Paese! Gratis con Progetto Giovani”, l’edizione speciale di un incontro informativo sulle esperienze di volontariato all’estero finanziate dal Corpo Europeo di Solidarietà, sui diversi tipi di attività disponibili all’interno del programma, e sulle agevolazioni economiche disponibili per i volontari in partenza.

Il 17 maggio, infine, gli ultimi due appuntamenti, uno dedicato agli Scambi giovanili italo-tedeschi in collaborazione con VIAVAI – Ufficio per gli scambi giovanili italo-tedeschi di Roma, e un approfondimento sulla comunità LGBTQIA+ in Spagna e il suo sviluppo storico.

Il programma per le scuole

Le scuole superiori della città sono state coinvolte nella attività per la Festa dell’Europa. Per tre istituti, in particolare, questa occasione rappresenta il momento conclusivo del percorso PCTO “Eurodek Young Multiplier”, avviato nell’anno scolastico 2021/2022 presso l’IIS “G.Valle”, il Liceo Scientifico “E. Curiel” e l’IIS “C. Marchesi”, con il coordinamento del Punto Locale Eurodesk di Progetto Giovani.

Si è trattato di un percorso costituito da momenti alternati di auto apprendimento e di approfondimento con lo staff Eurodesk. Sebbene realizzate in modalità online, le attività hanno previsto il coinvolgimento degli studenti attraverso dinamiche non formali, tecniche di brainstorming, animazioni ed esercitazioni. La conclusione del progetto prevede che i partecipanti diventino moltiplicatori dell’informazione – a favore dei propri coetanei – sui temi delle opportunità europee a supporto della mobilità per l’apprendimento transnazionale.

Presso l’Istituto Valle si è svolto un momento di restituzione in occasione dell’assemblea d’istituto dello scorso 28 aprile, durante il quale gli studenti partecipanti al percorso hanno condiviso con i propri compagni le informazioni apprese durante il percorso. I licei Curiel e Marchesi, invece, hanno optato per la pubblicazione di un articolo all’interno dei propri giornalini d’istituto, arricchito dai contributi dei volontari europei di Progetto Giovani che hanno raccontato la propria esperienza rispondendo alle domande e curiosità degli studenti.

Un momento conclusivo aperto non solo agli istituti che hanno aderito al progetto, ma a tutti gli studenti e le studentesse interessati, è in programma per il 10 maggio, “HeyEU! – L’Europa intorno a noi”, offrità l’occasione per affrontare i temi dell’ambiente, dell’inclusività e della diversità, della partecipazione attiva e del digitale, le quattro priorità dei programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà per il settennato 2021-2027.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani

via Altinate, 71 – 35121 Padova

Email: progettogiovani@comune.padova.it

https://www.progettogiovani.pd.it/festa-delleuropa-2022/

Foto articolo da https://www.progettogiovani.pd.it/festa-delleuropa-2022/