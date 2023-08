La festa dello sport si sposta in piazza

Dopo il successo dello scorso anno viene riproposto questo evento che ha come obiettivo la promozione e la conoscenza delle attivita? sportive del nostro Comune. La Festa dello Sport si terra? nella piazza di Carmignano di Brenta nella serata del 23 agosto a partire dalle 20.30. La novita? di quest’anno riguarda il momento iniziale: infatti, tutte le dodici associazioni che parteciperanno alla manifestazione, sfileranno per il centro del paese lungo via Marconi e prenderanno posto nei propri gazebi dopo aver cantato l’inno di Mameli che dara? cosi? il via all’evento. «La Festa dello Sport e? un’ottima occasione per dare visibilita? alle realta? sportive del territorio, continuando la promozione dello sport tra adulti e bambini. Le associazioni del territorio sono numerose e offrono una vasta gamma di attivita?, dagli sport piu? tradizionali a pratiche nuove. Incentivare lo sport e? uno degli obiettivi di questa Amministrazione Comunale che, soprattutto in questi anni particolarmente difficili, e? intervenuta anche economicamente per sostenere le nostre associazioni e garantire il diritto allo sport a tutti i cittadini», ha commentato il Sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon.

Ogni associazione nella propria postazione potra? promuovere la propria pratica sportiva, anche attraverso delle dimostrazioni pratiche che permetteranno ai presenti di avvicinarsi e scoprire nuove discipline sportive. Saranno presenti le seguenti attivita?: Polisportiva Carmignano, Shotokan Karate Carmignano ASD, A.C.D. Carmenta Associazione Calcio, ASD Zucka Skateboarding, Wolvlions Team, A.S.D. Calcio Camazzole 1987”, Wing Chun Veneto Kung Fu Academy, Let’s Dance Studio, Palestra Fisicamente, Juveclub, Majorettes, Gyrotonic.

Sono previsti anche degli spettacoli a cura della Polisportiva e di Let’s Dance Studio oltre che delle esibizioni del gruppo delle Majorettes.

«Lo sport e? uno straordinario strumento di socialita? e di educazione ed e? per questo che anche dal punto di vista dell’impiantistica sportiva stiamo investendo costantemente risorse non solo sulla manutenzione degli impianti esistenti, ma anche su nuovi spazi sportivi che a breve potranno essere fruiti da parte dei nostri cittadini, quali il nuovo campo di Calciotto presso la localita? Boschi e l’importante impianto natatorio con i campi da tennis/paddle che inaugureremo a breve», ha aggiunto il Sindaco. Alberto Lucietto, Assessore allo Sport, ha confermato le parole del primo cittadino esaltando però un nuovo elemento: «Il coinvolgimento di tutte le realta? sportive del nostro territorio in una serata a loro dedicata all’interno dell’Estate Carmignanese, permette di pubblicizzare la loro attivita? non solo ai cittadini carmignanesi, ma anche ai residenti dei comuni limitrofi che possono apprezzare la grande scelta di attivita? sportive da praticare nel nostro Comune. Un grande ringraziamento a tutte loro per la partecipazione a questa serata e per l’attivita? che svolgono durante tutta la stagione sportiva con tanto impegno e tanta passione a favore dei nostri ragazzi e non solo».