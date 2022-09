Festa dell’uva e del vino di Vo’, al via la manifestazione in piazza

La Festa dell’Uva e del Vino di Vo’ non si ferma. Dopo il breve ma forte acquazzone di ieri sera che non ha impedito a cantine e produttori di aprire le casette ai visitatori, stasera si replica all’insegna del vino di qualità e delle eccellenze enogastronomiche del territorio!

L'evento in piazza

In piazza Liberazione 17 tra le migliori cantine del Consorzio Vini Colli Euganei presenteranno i loro prodotti di punta, tra rossi, bianchi e le eccellenze del territorio: Fior d’Arancio e Serprino. Accanto a loro, ristoratori e produttori della zona proporranno i loro piatti prelibati. Tra le specialità che saranno proposte, hamburger d’oca, cicchetti veneti e polpette, folpetti e bovoletti, porchetta, piatti «del contadino» con formaggio alla piastra e salame nostrano, risotto, spezzatino d’asino e hamburger di cavallo. Sarà inoltre presente lo stand della pro loco di Vo’ con menu tradizionale e piatti fatti in casa.

L'evento di sabato 17 settembre

Sul palco di piazza Liberazione salirà alle 19 Dj Carra che plasmerà il giusto mood per l’aperitivo, poi sarà la volta dei Gloria Turrini TRIO con Marco Pandolfi e GuitarBo' (Alberto Toffoli) che regaleranno note blues e una voce di contralto indimenticabile.

Domenica grande pranzo in piazza e teatro popolare

Domenica 28 settembre le casette e lo stand della pro loco apriranno i battenti già in tarda mattinata e piazza Liberazione si trasformerà in un grande ristorante all’aperto con un’offerta unica per il pranzo domenicale! Alle 13 sul palco l’attore di teatro popolare Dario Carturan porterà in scena, tradizioni, storie e personaggi legati alla cultura popolare e alla vendemmia.

Mastri carristi in piazza e laboratorio di decorazione con uva

Sabato 17 settembre alla Festa saranno presenti i celebri Mastri Carristi di Vo’ che impreziosiranno piazza Liberazione creando quattro pannelli decorati con arte e pazienza attraverso l’applicazione di singoli chicchi d’uva a mo’ di mosaico, attraverso i quali racconteranno una storia sulla vendemmia. I pannelli saranno visibili anche per tutta la giornata di domenica quando i Mastri coinvolgeranno il pubblico in attività di laboratorio sulle antiche tecniche legata al periodo della vendemmia come la raccolta dei grappoli e la pigiatura fatta con i piedi nei tini e permetteranno ai visitatori di essere protagonisti in prima persona attaccando gli acini a mosaico per creare meravigliose immagini e racconti.

Le cantine

Alla Costiera Ambrosi Sergio Ca’ del Colle Ca’ Ferro Ca’ Manin Cantina Barbiero Cantina Colli Euganei Contarato Carletto De Rusta L’alveare La Costa La Roccia Le Abane Montegrande Cristofanon San Nazario Turetta Ca’ Bianca Vigna Vecchia

Il food

Az. Agr. Valle Madonnina – Salumi e prodotti tipici dei colli euganei, hamburger con patatine fritte Borgo dei Sapori – Risotteria e gnocco fritto impastato al momento con salumeria gourmet Cibolo – Porchetta trevigiana Cuor di gelato – Gelato artigianale Il tentacolo – Folpetti e bovoletti La Casa del Baccalà – Prodotto tradizionale e gustoso, cucinato in maniere diverse La Spiaggia – Cicchetteria veneta e polpette Macelleria Calore – Panini con hamburger, patatine fritte, spezzatino di asino con polenta Ocaburger – Hamburger d’oca di Michele Littamè Pro Loco di Vo’ – Primi e secondi della tradizione veneta

Foto articolo da comunicato stampa