Musica, cinema, libri e natura: che settimana al Parco dei Girasoli

Al via da mercoledì 14 settembre "All You Can Queer – Festival di cinema libtqi+ e migrazioni", evento co-organizzato da Associazione Mimosa, Boramosa, Zalab e Cuc Cinema Uno. Tre pellicole per mettere al centro della narrazione la componente identitaria, di comunità e nuovi linguaggi di ricerca autoriale. I film selezionati delineano l'attualità delle istanze della collettività LGBTQI+, ma anche i punti nevralgici in cui la richiesta di diritti, di riconoscimento e di visibilità diventano convergenze di lotte e intenti. L’entrata ad offerta libera e responsabile. Inizio delle proiezioni ore 20.30, al termine è previsto un momento di confronto e dibatto con ospiti.

Xenia

Si parte con Xenia - Pazza idea. Danny e Odysseus, due giovani fratelli, sono i protagonisti del film diretto dal regista greco Panos H. Koutras. I due ragazzi decidono di partire da Atene alla volta di Salonicco alla ricerca del padre, che li aveva abbandonati in tenera età. Sarà l’inizio di un’avventura ricca di imprevisti e di situazioni paradossali, tra realtà e sogno, attraverso la quale il regista racconterà il tema della ricerca dell’identità, del legame profondo tra fratelli e, non da ultimi, del diritto di cittadinanza, dell’ospitalità e del senso di appartenenza a un luogo.

LGBTQIA

Il secondo film in programma, giovedì 15 settembre, è Allah Loves Equality. Il film documentario “dà voce alle persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex e asessuali) che vivono nella Repubblica islamica del Pakistan: attraverso interviste realizzate a persone musulmane omosessuali e transgender e scene della loro vita quotidiana, tutti potranno conoscere la situazione dei diritti delle minoranze sessuali nel paese e quali sono gli atteggiamenti sociali nei loro confronti. Il terzo e ultimo film in programma, venerdì 16 settembre, è Caer – Caught. La pellicola è il risultato della collaborazione tra il regista Nicola Mai e il Collettivo Interculturale Transgrediendo, un'associazione che difende i diritti delle donne trans latine immigrate nel Queens, a New York. Il film è innanzitutto un omaggio al lavoro e all'eredità di Lorena Borjas, conosciuta come la “madre della comunità trans latina del Queens”, scomparsa il 30 marzo 2020. Alle 18.00 prima vendemmia partecipata!Dopo la potatura partecipata di dicembre, il vigneto del Campo dei Girasoli ha iniziato a produrre uva. Ad accogliere i partecipanti Laura Torresin, pronta a rispondere alle vostre domande e soddisfare ogni piccola curiosità. Successivamente sarà possibile fare un aperitivo al chiosco, magari con un buon succo d’ uva.

Libri e natura

Giovedì 15 settembre alle 18.30, terzo appuntamento di Libri per natura, una rassegna di tre incontri dedicati alla natura organizzata da Libreria Pangea e Libreria Zabarella. Per l’occasione sarà presentato “La Montagna che non ti aspetti” attraverso lo sguardo di Pierre Jourde e Alexandre Vialatte. Gianmaria Finardi, editore di Prehistorica, casa editrice specializzata in letteratura francese contemporanea, racconterà la visione della montagna di due grandi scrittori quali Pierre Jourde, autore de “il Tibet in tre semplici passi”, e Alexandre Vialatte, di cui Prehistorica ha appena pubblicato la prima raccolta da “Le cronache dalla Montagna”: “Di Lupi, foche e altre cose singolari”. Sabato 17 settembre alle 10.00 secondo incontro di Musica sotto gli alberi, un’occasione per vivere l'esperienza di una classe di Music Together in mezzo alla natura. Un'ora di puro divertimento per tutta la famiglia con le canzoni preferite dei più piccoli (età 0-5 anni). Per info e prenotazioni: info@musictogetherpadova.it

World Music

Mondi lontani che si incontrano, intrecciano le proprie radici, parlano il linguaggio delle culture popolari che entrano in relazione con forme musicali diverse, ma vicine. È questo l’obiettivo del World Music Festival che dalle ore 20:00 porterà al Campo dei Girasoli suoni di Paesi lontani e vicini. Linguaggi diversi, mondi lontani e relazioni possibili. Ritmi e sonorità brasiliane insieme al duo composto da Lara Cavalli Monteiro e David Soto Chero. Il gruppo propone musica ÌtaloBaiana: un’immersione d’amore e ritmo nel nord est brasiliano che si fonde con la visione del jazz europeo e dei suoni peruviani. Lara Monteiro trascina i suoi musicisti e il pubblico dentro le notti calde della sua piccola casa di Bahia, notti fatte di ricordi, di nostalgia, di amore, religione e corpi sudati. Ciò che contraddistingue questo progetto è la totale libertà interpretativa che la cantante lascia ai suoi musicisti, libertà che si traduce in un seguire l'istinto e a dare vita a trascinanti momenti di improvvisazione.

Mercatino

Domenica 18 settembre appuntamento con il mercatino Ortaggi e carabattole. Dalle 10.30 e per tutta la giornata si potranno trovare prodotti locali a km0 delle aziende del territorio del Basso Isonzo. Dalle verdure di stagione ai pestati e fermentati biologici. I formaggi a filiera controllata, il miele di via Bainsizza, la pasta del Basso Isonzo. Infine, prodotti di artigianato locale e vestiti vintage. L’iniziativa raccoglie l’adesione di molte realtà già presenti nel territorio che pratichiamo da anni agricoltura urbana biologica: Azienda Agricola Terre del Fiume, Azienda Agricola Arakè, Apicultura InVolo, Fattoria Bio Laudato Si, MaTu, Mo.fe' Boutique, Irpea.

Classica

Prosegue la rassegna "Una classica domenica mattina", il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Domenica 18 settembre alle ore 10.30 il duo chitarristico DuOn formato da Nicholas Nebuloni e Vanessa Bernardi, ci immergeremo in un’atmosfera ricca di sonorità e melodie tipiche della splendida penisola iberica e russa. Tra i musicisti che incontreremo troviamo Fernando Ferandiere, Nikita Koshkin, Konstantin Vassiliev, Stanley Myers. L’iniziativa è in collaborazione con APS PLAY, Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” e Associazione U-Mus Umanità in Musica, spin-off dell’Istituto musicale impegnato nei campi della formazione, del sociale, della produzione e della ricerca.

Ritmo

Infine, alle 20:00 Jack Santos & The Tropicals. Un’escursione ritmica nella storia della musica Giamaicana, che parte da Bob Marley, passa per sonorità di artisti mondiali e arriva a brani originali di Santos. La band - Jack Santos, voce e chitarra; Francesco Greggio, chitarra; Sugar Mioz, basso; Michele Sartori, batteria; Fabrizio Pittalis, tastiere - è un quartetto ibrido che ha come riferimento le sonorità roots della musica reggae.