“Solidaria on the balkòn”: piace la proposta lanciata ai cittadini per ospitare spettacoli nei balconi e nei giardini privati

Sta riscuotendo successo tra i cittadini padovani “Solidaria on the balkòn”, lo spin off artistico dell’edizione 2021 di Solidaria che permetterà di abitare con le relazioni di vicinato e con l’arte i cortili condominiali, le piazzette tra i palazzi, i balconi o i tetti.

Il festival

“Solidaria on the balkòn” è la nuova proposta del Festival promosso dal Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo che quest’anno si svolgerà dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 con una edizione che vuole essere uno spartiacque tra “il prima” ed “il dopo” e che possa unire la voglia di ricominciare a vivere la normalità con i comportamenti acquisiti anche grazie all’esperienza della pandemia.

Le relazioni

Con “Solidaria on the balkòn” i cittadini potranno divenire protagonisti ed entrare in stretta relazione con i vicini di casa e con gli artisti che andranno in scena nei palcoscenici naturali della nostra città.

Ecco come ospitare gli spettacoli

Grazie alla consulenza artistica di Antonio Irre, lo staff di Solidaria ha individuato 5 spettacoli di arte performativa di artisti provenienti da tutta Italia, capaci di adattarsi al contesto urbano in cui si svolgono. I cittadini, singoli o in gruppo, potranno segnalare entro la fine di luglio la disponibilità ad ospitare uno di questi spettacoli in un luogo privato, utilizzando il form dedicato. Sulla base delle disponibilità - già numerose e diversificate finora - verrà costruito un palinsesto, che prevederà anche più repliche di uno stesso spettacolo e che sarà condensato dal 27 settembre al 3 ottobre.

“Solidaria on the balkòn” rappresenta solo uno dei numerosi appuntamenti del Festival che saranno svelati nelle prossime settimane.

Foto articolo da comunicato stampa.