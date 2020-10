39esimo Festival nazionale del teatro per i ragazzi: tutti gli spettacoli al Don Bosco

Il Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi promosso da Teatro Ragazzi G. Calendoli Onlus, quest’anno alla sua 39ma edizione, prima rassegna del settore ad essere organizzata in Italia, è un progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Gli appuntamenti del weekend

Compagnie professioniste provenienti da tutta Italia arriveranno a Padova ogni weekend, dal 10 ottobre al 29 novembre, per portare spettacoli di qualità e tanto, tanto divertimento! Ogni fine settimana la compagnia replicherà lo spettacolo ben tre volte: ogni sabato alle ore 16 e ogni domenica alle ore 10,30 e alle ore 16. Gli spettacoli sono adatti ad un pubblico di famiglie: bambini e genitori potranno finalmente tornare insieme a Teatro vivendo l'esperienza unica del Festival!

I premi

Il Festival promuove diversi Premi: Premio Padova - Amici di Emanuele Luzzati, spettacolo vincitore del Festival; premio Rosa d’Oro, in ricordo di Rosetta Calendoli, spettacolo più votato dai ragazzi; Premio Tesserine d’Oro, riservato ai piccoli spettatori.

Com'è consuetudine, al termine del Festival, sarà assegnato il "Premio Padova" allo spettacolo vincitore. Lo spettacolo vincitore del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi viene premiato con un'opera di Emanuele Luzzati. Essere vincitori del Festival è un fatto di grande prestigio, essendo uno tra i più importanti premi a livello nazionale.

Sarà assegnato anche il "Premio Rosa d'oro", istituito da Giovanni Calendoli per onorare la memoria della moglie Rosetta e per inviare un messaggio positivo ai genitori che portano i figli a teatro.

I contenuti dei bambini che possono ricevere il premio

Collegato al Festival c'è anche il concorso "Tesserine d'oro - disegnare il Teatro e scrivere il teatro". Per vincere la Tesserina d'Oro è necessario presentare uno o più disegni, o poesie, o pensieri, o storie ispirati ad uno o più spettacoli visti al Festival in corso.

Nei mesi successivi, alla chiusura della manifestazione, una giuria stabilisce quali siano i dieci migliori tra disegni e scritti e ai loro autori si assegna la Tesserina d'Oro. Uno dei disegni viene scelto per divenire il simbolo grafico del Festival successivo e verrà riprodotto sui manifesti.

La location

La location scelta per questa edizione, alle soglie del quarto decennio, è il collaudato Piccolo Teatro Don Bosco di via Asolo 2 a Padova (zona Paltana), ora accessibile con posti dimezzati in modo da assicurare un adeguato distanziamento. Per facilitare le operazioni di entrata si richiede la prenotazione al sito www.eventbrite.it e verrà data inoltre la possibilità di acquistare dei carnet di biglietti in anticipo.

Direzione artistica Renata Rebeschini e Micaela Grasso.

Dove e quando

Gli spettacoli del sabato pomeriggio iniziano alle ore 16 e quelli della domenica alle 10.30 e alle 16 al Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo, 2 - Padova.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti in programma

Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.teatroragazzi.com.

Ingresso

All’entrata viene raccolto un contributo di 6 euro per la copertura delle spese e il finanziamento delle attività istituzionali.

E’ richiesta la prenotazione tramite il circuito Eventbrite.

Il teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

I gruppi organizzati devono concordare in anticipo la loro partecipazione, contattando la segreteria del Festival al numero 393 9812287.

Informazioni Covid-19

Indossare sempre la mascherina, sia nel foyer che in sala; Mantenere la distanza di sicurezza di un metro quando ci si sposta; PRENOTARSI su EVENTBRITE prima di ogni spettacolo.

All'ingresso in sala verrà richiesto un contributo di 6 euro a copertura delle spese per le attività istituzionali. La vendita dei biglietti avviene unicamente in sala e inizia un'ora prima l'inizio di ogni spettacolo. È richiesta la prenotazione su EventBrite!

Per informazioni

Teatro ragazzi G. Calendoli

cell. 393 9812287 - 335 277788

email info@teatroragazzi.com

sito www.teatroragazzi.com

pagina Facebook www.facebook.com/TeatroRagazziGCalendoliOnlus

https://www.teatroragazzi.com/festival/programma-33-festival.html

https://www.eventbrite.it/o/teatro-ragazzi-gcalendoli-onlus-31312043681

