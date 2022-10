Tutti pazzi per la Fiera del folpo a Noventa Padovana: dopo tre anni, presenze da record

La Fiera del Folpo veleggia verso le centocinquantamila presenze. Si chiude martedì 25 ottobre la storica kermesse di Noventa Padovana che nella giornata di domenica 23 ottobre ha sfiorato le sessantamila presenze e nei primi tre giorni ha fatto registrare un numero di visitatori senza precedenti, coinvolgendo come da tradizione tantissime famiglie, ma anche un target giovane grazie ad un format rivisitato.

Le tradizionali bettole

Già da venerdì 21 ottobre le tradizionali bettole si sono riempite all’inverosimile di visitatori provenienti da tutta la regione e nel fine settimana si sono formate lunghissime code davanti alle casse di tutte le associazioni coinvolte. Per le bettole che hanno attivato il servizio, sono state migliaia le prenotazioni ricevute, non solo per il fine settimana ma anche per i giorni sucessivi.

I folpi

I numeri delle cucine e dei folpari sono già da capogiro con quasi otto tonnellate di folpi cucinati e consumati secondo la ricetta tradizionale veneta e nelle varianti più curiose, come quello alla gallega o cucinato secondo la cucina peruviana.

I parcheggi

L’introduzione dei parcheggi allestiti in via Da Vinci a Noventa, a Noventana e nella zona industriale tra Noventa e Camin hanno attenuato i tradizionali problemi di traffico ospitando moltissimi veicoli e poi trasportando i visitatori alla Fiera tramite comodi trenini gratuiti.

Il battello

1300 prenotazioni e battello sempre tutto esaurito per l’affascinante collegamento fluviale messo a disposizione dal Comune per trasportare i visitatori dal centro di Padova alla storica Villa Giovanelli Colonna e da lì al centro di Noventa.

Ultima giornata

Con queste premesse la Fiera si avvicina alla giornata finale. C’è grande attesa per un’altra giornata di festa, con Dj Set di Stereocittà e Dj Carra dalle 19.30 in Campo dei Tosi (piazza Europa) e per lo spettacolo di 40 minuti delle fontane danzanti che sostituirà i fuochi d’artificio per il gran finale dell’evento previsto alle 23. Alle 23.30 si terrà inoltre l’estrazione finale della grande Lotteria di beneficenza della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.

Dopo 3 anni

«Oggi e domani saranno giornate importanti e molto attese - ha dichiarato il Sindaco Marcello Bano - ma il bilancio di questi primi tre giorni di certo ci entusiasma. Dopo tre anni Noventa è stata invasa da un pacifico esercito di persone che abbiamo saputo accogliere con organizzazione e calore grazie al lavoro di oltre 500 volontari. Nelle cucine, tra i tavoli, alle casse o lungo le strade, sono loro l’anima di questa Fiera e dobbiamo ringraziarli. Ci ha fatto piacere anche la presenza di tantissime autorità locali e nazionali che hanno salutato il ritorno della Fiera di Noventa e la celebrazione della nostra storia e delle nostre tradizioni».

La fiera rinnovata

«Avevamo deciso di ripartire con una Fiera rinnovata e i cambiamenti introdotti ci hanno confermato che siamo sulla strada giusta. - ha dichiarato l’assessore Davide Iafelice - Le zona di casette bianche che abbiamo chiamato Corte dei Bacari e piazza Europa con il Campo dei Tosi sono state le « attrazioni » più frequentate assieme alle bettole, i park hanno attenuato il tradizionale caos lungo le strade e il battello è stato richiestissimo. I risultato in termini di partecipazione ci fa immensamente piacere e ci ripaga del lavoro svolto in questi mesi non facili. Vedere decine di migliaia di persone assiepate dentro gli stand, alle giostre e lungo via Roma ci da energia per continuare a proporre una Fiera ancora più innovativo nella prossima edizione».

La siurezza

«Nel corso di un evento che nei primi tre giorni ha accolto più di centomila persone, si sono verificati due episodi spiacevoli, ma assolutamente isolati. - ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Nicola Cannistraci - Dispiace per le persone coinvolte, non li sottovalutiamo e ci adopereremo ancora di più per rendere sicura la partecipazione dei visitatori e il lavoro dei tanti operatori presenti. In previsione della Fiera del Folpo abbiamo istituito tavoli con Questura e Prefettura per aumentare il numero di forze dell’ordine sia in borghese sia in divisa. Grazie all’integrazione di personale di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia, abbiamo rinforzato il nostro apparato di sicurezza e al momento possiamo dire che grazie alla collaborazione e al coordinamento delle forze dell’ordine tutti hanno potuto godere di giornate di festa e spensieratezza».

Info

Tutte le informazioni sul programma di oggi e domani, sui park e sugli eventi saranno disponibili sul sito https://www.fieradelfolpo.it/

Foto articolo da comunicato stampa