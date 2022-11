"Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti", in fiera a Piacenza anche sei aziende padovane

Tra i partecipanti all’undicesima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, che si svolgerà da sabato 26 al 28 novembre 2022 negli spazi di Piacenza Expo, anche cinque realtà padovane: Il Mottolo di Arquà Petrarca, l’Az.Vitivinicola AL CONTADIN e l’Azienda Vitivinicola Vigne Al Colle Di Benato Martino sempre a Rovolon, Monteversa di Vo’ e Quota 101 di Torreglia. Non solo, alla fiera si potranno incontrare i produttori appartenenti alla FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti – che racconteranno in prima persona ai visitatori il loro lavoro, invitandoli a degustare e acquistare i vini in assaggio.

L'evento

L’appuntamento per l’undicesima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti è fissato per i prossimi 26, 27 e 28 novembre 2022 a Piacenza, grazie alla rinnovata collaborazione tra FIVI e Piacenza Expo.

Il successo che conta tre padiglioni

Dopo il grande successo ottenuto nel 2021, con 20mila ingressi e più di 670 espositori, quest’anno il Mercato torna ed esplode letteralmente registrando la partecipazione di oltre 850 Vignaioli provenienti da tutte le regioni italiane. Per ospitare tutte le aziende iscritte al Mercato e il pubblico che da anni affolla la manifestazione, quest’anno saranno ben tre i padiglioni dedicati al vino, dove si potranno conoscere, assaggiare e acquistare migliaia di vini frutto del lavoro e della passione delle Vignaiole e dei Vignaioli FIVI. Una tensostruttura dedicata accoglierà infine l’area della gastronomia, dove gli artigiani del cibo completeranno la rassegna con le loro proposte.

Lunedì

Dopo il successo delle ultime due edizioni, viene confermata la giornata del lunedì, in aggiunta al tradizionale weekend, con un occhio di riguardo quindi per operatori e professionisti del settore.

Il manifesta del maestro Guido Scarabottolo

A disegnare il manifesto dell’edizione – ulteriore bella novità grazie alla collaborazione con Corraini Edizioni – il maestro Guido Scarabottolo, illustratore e grafico dalla personalità e dal tratto che ben rispondono alla natura della FIVI, e che ha lavorato per i principali editori italiani, collaborato con la RAI, con agenzie di pubblicità e riviste nazionali e internazionali. Alla domanda sul suo lavoro Scarabottolo, con la flemma e il sorriso che lo contraddistinguono, dice: «Spiegare i disegni è vietato. Sarebbe come spiegare una barzelletta: dopo non c’è più gusto. E poi il bello dei disegni è la loro ambiguità, o meglio, la loro possibilità di piegarsi a letture diverse e anche divergenti. Così chi li guarda, praticamente, ne diventa coautore. Su questo manifesto posso solo dire che facendolo pensavo alle vigne, all’indipendenza, alla convivenza, all’allegria e anche alla pace».

C'è amore per le cose fatte bene

«La collaborazione con Guido Scarabottolo è uno dei segni tangibili di cosa sono e di cosa voglio raccontare i Vignaioli indipendenti” dice Lorenzo Cesconi, presidente FIVI. “Qualità, originalità, professionalità: e, prima di tutto, amore per il proprio lavoro, amore per le cose fatte bene, eseguite con passione e cura artigiana. Noi nei nostri vigneti e nelle nostre cantine, coi nostri vini; Scarabottolo nel suo studio, con le sue illustrazioni. L’esitoè lo stesso: cose belle, fatte bene, che parlano di un’Italia che guarda con gioia al futuro, con i piedi ben saldi nella propria tradizione».

La fiera

Soddisfatta anche Piacenza Expo come dichiarato dal suo Amministratore Unico, Giuseppe Cavalli: «Prosegue il percorso di crescita della manifestazione che ci ha visto attori protagonisti già dalle prime fasi condividendo i progetti della Federazione. Per Piacenza e il suo territorio si tratta di un evento consolidato e di grande visibilità».

I biglietti

I biglietti d’ingresso sono disponibili in prevendita sul sito www.mercatodeivini.it al costo di 25 euro: acquistare il biglietto online significa non solo risparmiare (il biglietto acquistato direttamente in fiera costerà 30 euro) ma soprattutto garantirsi l’ingresso per una manifestazione che richiama ogni anno un interesse sempre crescente.

Dove trovare le aziende Padovane

AZIENDA WEBSITE PAD. / CORSIA CORSIA STAND AL CONTADIN https://www.alcontadin.it 1 E 77 IL MOTTOLO https://www.ilmottolo.it 1 F 7 MONTEVERSA https://monteversa.it/ 2 M 19 QUOTA 101 https://www.quota101.com 2 L 25 VIGNE AL COLLE https://www.vignealcolle.com/ 1 B 53

Info web

https://www.mercatodeivini.it/edizione-2022/vignaioli-al-mercato-2022/

Foto articolo llustrazione di Guido Scarabottolo da https://www.mercatodeivini.it/comunicati-stampa/torna-ed-esplode-a-piacenza-il-mercato-dei-vini-dei-vignaioli-indipendenti/