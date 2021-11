"Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti", in fiera a Piacenza anche cinque aziende padovane

Tra i partecipanti alla decima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti si svolgerà da sabato 27 a lunedì 29 novembre 2021 negli spazi di Piacenza Expo anche cinque realtà padovane: Il Mottolo di Arquà Petrarca, l’Az.Vitivinicola AL CONTADIN e l’Azienda Vitivinicola Vigne Al Colle Di Benato Martino sempre a Rovolon, Monteversa di Vo’ e Quota 101 di Torreglia. Non solo, alla fiera si potranno incontrare i produttori appartenenti alla FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti – che racconteranno in prima persona ai visitatori il loro lavoro, invitandoli a degustare e acquistare i vini in assaggio.

Una viticoltura autentica

I Vignaioli Indipendenti seguono l’intera filiera produttiva, dalla coltivazione delle vigne fino alla produzione e alla vendita del vino: sono i rappresentanti di una viticoltura autentica, che vuole farsi custode del territorio e della cultura del vino italiano, contribuendo alla ripartenza del Paese.

«Siamo pronti a ritrovarci in sicurezza»

«La decima edizione è un traguardo importante per noi – spiega Matilde Poggi, presidente di FIVI – Tanto più che aspettavamo di festeggiare già lo scorso anno, ma a causa della pandemia è stato necessario rimandare. Quest’anno siamo pronti, organizzati ed emozionati: non vediamo l’ora di ritrovarci tutti assieme, in sicurezza, per condividere questo momento di gioia. Il Mercato FIVI è più di una fiera, è un’occasione di incontro, dove scoprire l’autenticità e la genuinità di produttori appassionati, che oggi come non mai hanno voglia di tornare a raccontare i propri vini e il proprio lavoro».

Uno spazio espositivo sicuro, rispetto delle norme del distanziamento sociale, orari di apertura estesi, ingressi monitorati, sono alcuni degli elementi che permetteranno ai visitatori di vivere la manifestazione nel migliore dei modi. Non mancheranno – come da tradizione – gli Artigiani del Cibo che completeranno la rassegna con le loro chicche gastronomiche.

In questa decima edizione si riconferma l’elemento innovativo introdotto nel 2019, con l’aggiunta, al tradizionale weekend di Mercato, del lunedì come giornata dedicata principalmente agli operatori professionali del settore commerciale e del canale Horeca.

Pronti per la decima edizione

«Piacenza Expo si riconferma il luogo strategico dove svolgere il Mercato dei Vini – dichiara l’Amministratore Unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli – forte soprattutto di una posizione nodale e facilmente raggiungibile da tutta Italia, oltre che dai nostri amici d’oltralpe. Abbiamo lavorato sodo in quest’anno particolare e siamo preparati per ospitare una grande decima edizione del Mercato dei Vini».

Al fine di incentivare il contactless ed eliminare code, si consiglia di prenotare l’entrata al Mercato acquistando i biglietti online – a partire dal mese di ottobre – su questo sito con la possibilità di ticket cumulativi per più giornate.

I biglietti del Mercato e per le 5 speciali degustazioni sono acquistabili in prevendita:

https://mercatodeivini.vivaticket.it/

Info in breve

Quando: sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021

Dove: PiacenzaExpo – Località le Mose, Via Tirotti, 11 – Piacenza

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11 alle 20, lunedì dalle 10 alle 18

Parcheggio: gratuito

Ingresso intero giornaliero: acquistato in Fiera euro 25 – online euro 20

Ingresso due giorni: acquistato in Fiera euro 40 – acquistato online euro 30

Ingresso ridotto: acquistato in Fiera euro 15 per soci AIS – FIS – FISAR – ONAV – AIES – ASPI – ASSOSOMMELIER e SLOW FOOD (il socio deve mostrare tessera valida dell’anno in corso).

I gruppi (+ 20 persone) possono chiamare lo 0523 602711 o scrivere a mercatodeivini@fivi.it per informazioni in merito all’accesso.

Info utili: 800 i carrelli disponibili per gli acquisti

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni.

Per l’ingresso è obbligatorio il green pass. All’esterno della Fiera sarà disponibile un stazione mobile per i tamponi al costo di 20 euro.

Orari stazione mobile

Sabato: dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Domenica: dalle 10 alle 17.30.

Lunedì: dalle 9 alle 16.30.

Vignaioli al Mercato dei vini 2021

I Vignaioli Indipendenti FIVI che partecipano al Mercato dei Vini 2021

Le postazioni al Mercato sono tutte uguali, in ordine sparso e rigorosamente casuale. Questa scelta ha un un duplice scopo: da una parte serve a non creare corsie regionali preferenziali e dall’altra serve a fare in modo che ogni vignaiolo abbia vicini di banco provenienti da regioni e zone diverse così da poter scambiare punti di vista ed esperienze.

Il catalogo del mercato con la mappa sarà disponibile nelle prossime settimane sull’app ufficiale della fivi.

Info web

https://www.mercatodeivini.it/edizione-2021/

Le aziende presenti

Abruzzo

AUSONIA

CANTINE MALIGNI

CATALDI MADONNA

LA VINARTE

DI UBALDO

CASTELSIMONI PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Basilicata

VIGNE MASTRODOMENICO

ELENA FUCCI

GRIFALCO

MUSTO CARMELITANO

Calabria

TENUTA SANTORO

CANTINE LUCÀ

BRIGANTE VIGNETI & CANTINA

CASA COMERCI

LE MOIRE

SERGIO ARCURI

CANTINE ELISIUM

CANTINA DELL’AQUILA

SCALA CANTINA E VIGNETI

CATALDO CALABRETTA VITICOLTORE

CANTINA MASICEI

ALTOMONTE

CERVINAGO – AZIENDA BIOLOGICA

FEZZIGNA VIGNAIOLI DAL 1957

ROCCA BRETTIA

LA VECCHIA POSTA

COTE DI FRANZE

TENUTE PACELLI

ROCCO PIRITO VINI CIRÒ

TERRE DI BALBIA

TENUTA DEL CONTE

DELL’AERA VIGNETI E CANTINA

Campania

CASA SETARO

CAUTIERO

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE

MONTEVETRANO

TORRE DEL PAGUS

MUSTILLI

LE CANTINE DELL’AVERNO

CASEBIANCHE

CANTINA DEL VESUVIO WINERY

CANTINE DEL MARE

MILA VUOLO

CANTINA FUOCOMUORTO

VINI ORSINI

LUIGI MAFFINI

IL COLLE DEL CORSICANO

CANTINA BAMBINUTO

TERRE CAUDIUM

ANTICO CASTELLO

ANTICA MASSERIA VENDITTI

CANTINA FOSSO DEGLI ANGELI

LA SIBILLA

Emilia Romagna

LUSVARDI

LA TORRETTA

BARBATERRE

IL GHIZZO

TRE MONTI

TENUTA FRANZONA

TENUTA COLOMBAROLA

PODERE GIARDINO

CORDANI MARCO

BARATTIERI

MANARESI

GAIASCHI TERENZIO

SCARABELLI

TORRE FORNELLO

ILLICA VINI

TENUTA SANT’AQUILINA

CASTELLO DI AGAZZANO – AZIENDA AGRICOLA LE TORRICELLE

TENUTA BORRI

SACCOMANI VINI

LUSENTI

CASCINOTTA DI RIZZOLO

BARACCONE

CASA BENNA

PICCOLO BRUNELLI

ALJANO

CAVALIERA

LOSCHI ENRICO

CORTE GUARINONA

MARTA VALPIANI

LA TOSA

DREI DONÀ

TENUTA RITA SOLARI

MARINFERNO

PALAZZONA DI MAGGIO

CANTINA SAN BIAGIO VECCHIO

GIOVANNINI

PALTRINIERI

SAN PAOLO

AMARACMAND

UCCELLAIA

ANCARANI

TERRAQUILIA IL METODO ANCESTRALE DA VIGNE IN ALTA QUOTA

MARENGONI

LA CONCHIGLIA

GIOVANNA MADONIA

VITIVINICOLA VALLA

LA TOLLARA

REGGIANA

CANTINA DEL FRIGNANO

TERRE DI MACERATO

FERRAIA – ROBERTO MANARA

FATTORIA MORETTO

LA BUCA

TENUTA LA VIOLA

PODERE IL SALICETO

CAMORALI PIERLUIGI

FERRETTI VINI

Friuli Venezia Giulia

GABI WINES

MARCO CECCHINI

IRENE CENCIG

CADIBON

DONDA GIOVANNI

RIVECOLDEFER – VIGNAIOLI IN ALTO LIVENZA

FEUDO DEI GELSI

RONC DAI LUCHIS

FLAIBANI

STROPPOLATINI

ANTICOBROILO

BORGO DELLE OCHE

TARLAO VIGNIS IN AQUILEIA

SARA&SARA

LUPINC

RACCARO

PIÈ DI MONT

PAOLO TUZZI-TUZZI WINES

ORZAN IVALDO

KOCJANCIC RADO

LE FAVOLE

SAN LURINS

FALCON

MURVA

LIS FADIS

ANNA BERRA

MICHELE TOMBA

VOSCA

CASTELLO SANTANNA

IL CARPINO

AQUILA DEL TORRE

FERLAT SILVANO

Lazio

COLACICCHI

RISERVA DELLA CASCINA BIO

ALBERTO GIACOBBE

PALAZZO TRONCONI

ANTONELLA PACCHIAROTTI

CASALE CERTOSA

GIANGIROLAMI DONATO

BIOLOGICA CIUCCI

CANTINA MORICHELLI

TREBOTTI

Liguria

MACCARIO DRINGENBERG

BRUNA

BERRY AND BERRY

LA CARRECCIA

LA RICOLLA

DURIN

MAMMOLITI

VISAMORIS

LA PIETRA DEL FOCOLARE

Lombardia

CAVALLERI

GIORGI FRANCO

TOGNI REBAIOLI

TORRAZZETTA

PEREGO

PERLA DEL GARDA

PIETRO TORTI

TOSCA

LA ROCCHETTA DI MONDONDONE

SANMICHELE AI PIANONI

ZATTI

CANTRINA

BUGNO MARTINO

PODERE DEI FOLLI

RODELLA

TOSI

TENUTA BELVEDERE

BANINO DI ANTONIO PANIGADA

CASTELVEDER

GIANATTI GIORGIO

PICCHIONI ANDREA

NOVENTA

GRAZIOLI

ANTICA CORTE AI RONCHI

MANERBA

TENUTA LA VIGNA

CANTINA CALEFFI

CASTELLO DI STEFANAGO

LE CHIUSURE

MARTILDE

CANTINA CARONA

MOSNEL

BOSIO

MARCO VERCESI WINES

ALESSIO BRANDOLINI

ENRICO GATTI

BRICCO DEI RONCOTTI

CALATRONI

MARCHESI DI MONTALTO

I NADRE

DEZZA 1890

BUSCAGLIA ANDREA

CORTE FUSIA

IL MOLINO DI ROVESCALA

PERCIVALLE

TORTI WINES “L’ELEGANZA DEL VINO”

NOVE LUNE

TORRE DEGLI ALBERI

LA PIOTTA

RIZZINI

LA PERLA DI MARCO TRIACCA

PASINI SAN GIOVANNI

LE STRIE

COLLE DEL BRICCO

CANTINA CONCARENA

VNA WINE

ARPEPE

SAN CRISTOFORO FRANCIACORTA

AGRICOLA VALLECAMONICA

FRECCIAROSSA

SANDRO FAY

ANGELO PECIS

LAZZARI

PIZZO COCA

BRANDOLINI PIETRO

PICCOLO BACCO DEI QUARONI

Marche

VILLA BUCCI

FATTORIA NANNÌ

VIGNETI BONAVENTURA

VIGNETI VALLORANI

VARA’

CASALE VITALI

PODERI SAN LAZZARO

LA MARCA DI SAN MICHELE

CANTINA FIORINI

SOCCI

MAROTTI CAMPI

MORODER

MAZZOLA

VIGNA DEGLI ESTENSI

CASALETA

MALACARI

LA VALLE DEL SOLE

PODERE SUL LAGO

LA CALCINARA

EMANUELE DIANETTI

TOMASSETTI

ANGELI DI VARANO

CANTINA CASTELLANI

TERRA ARGILLOSA

FIORANO

PANTALEONE

CANTINA TERRACRUDA

TIBERI DAVID

FONTORFIO

MONTECAPPONE

CANTINA COLLEMARA SANTORI

VENTURI ROBERTO

COL DI CORTE

TENUTA CA’SCIAMPAGNE

BROCCANERA

CONVENTINO MONTECICCARDO

Molise

CLAUDIO CIPRESSI – VIGNAIOLO

ARRIGHI

Piemonte

CLAUDIA CORDARA

MASSIMO RIVETTI FAMILY FARM

CASCINA GILLI

ANNA MARIA ABBONA

MONCHIERO F.LLI

SCARZELLA

BONGIOANNI WINE

DAGLIO GIOVANNI

VIGNAIOLE PREVER

LE MARNE

MONTARIOLO

FIORDALISO

ADA NADA

CASCINA GARITINA

LA PALAZZINA

FAVARO BENITO

ABRIGO GIOVANNI

ROCCA RONDINARIA

VIGNETI BOVERI GIACOMO

TENUTA SANTA CATERINA

GHIO ROBERTO – VIGNETI PIEMONTEMARE

LA ZERBA

TERRE DI SARIZZOLA

EREDE DI CHIAPPONE ARMANDO

ELLENA GIUSEPPE

VALFACCENDA

BEL SIT

RAPPELLINO

CASCINA FALETTA

CRISSANTE ALESSANDRIA

SCAGLIOLA GIACOMO

BEPPE BOCCHINO

GIACHINO CLAUDIO

MARIO RIVETTI CASCINA SERRE

CIECK

CANTINA FABRIZIO BATTAGLINO

BARBAGLIA

ROSSO FRANCESCO

CASCINA CERUTTI

CANATO MARCO

OLTRETORRENTE

BORGO MONCALVO

SILVIA CASTAGNERO

MOLINETTO

IL POGGIO DI GAVI

BIANCO ANGELO

BRIGATTI FRANCESCO

E. MOLINO – LA MORRA

PIETRO CASSINA

TENUTA TAMBURNIN

ROCCASANTA

ANTONELLA PIATTI

SANT’ANNA DEI BRICCHETTI

CASCINA ALBANO

FEA

CASCINA GALARIN

CASCINA BOCCACCIO

TIBALDI

BELTRAMO

LA CONTRADA DI SORANO

CIABOT BERTON

DELTETTO 1953

ANGELINI PAOLO

LA CHIMERA VITICOLTURA EROICA

ALVIO PESTARINO

CHIESA

MARIO COSTA

UGO BALOCCO

L’ANNUNZIATA

CASCINA RABAGLIO

CARUSSIN

VIGNETI REPETTO

ANTICA CASCINA DEI CONTI DI ROERO

CERRUTI DELLA BOSSOLA

LA TRIBULEIRA

FRANCESCA CASTALDI

CASCINA REY

CASA BUFFETTO

BES

GALLO

CÀ DI CAIRÈ

CASCINA MELOGNIS

LA FUSINA

OLIVERO MARIO

RIDAROCA

LA COLOMBERA

ALEMAT

ENRICO ORLANDO – CÀ RICHETA

CA’ ED CERUTTI

CASCINA GENTILE

UVAMATRIS

CASTELLO DI GRILLANO

CANTINA OLIVERO

SOBRERO FRANCESCO

EMILIO VADA

PODERI CELLARIO

MAURO SEBASTE

ILARIA SALVETTI

I CARPINI – VINI D’ARTE

ERALDO REVELLI

CA ED CUREN

L’ARMANGIA

BAJAJ

TENUTA IL FALCHETTO

FILIPPA

BALDISSERO

LUCA CANEVARO

VIBERTI ERALDO

CASCINA BARISEL

FRATELLI AIMASSO

BUSSI PIERO

ROCCO DI CARPENETO

POMODOLCE

Puglia

L’ASTORE MASSERIA

MORELLA

GIANFRANCO FINO VITICOLTORE

ATTANASIO LUCA

VIGNE MONACHE

CANTINE CARPENTIERE

CANTINA SUPERSANUM

ESTASI VINI

SAN RUGGIERO

MASCIULLO

VILLA SCHINOSA

LAMA DI ROSE

CANTINA NISTRI

TENUTA PATRUNO PERNIOLA

PIETRAVENTOSA

ARIANO TERRA & FAMIGLIA

MARCO LUDOVICO

MAZZONE – BOUTIQUE WINERY

ANTICA ENOTRIA

Sardegna

CANTINA MARCO CANNEDDU

BERRITTA

CANTINA VIKEVIKE

ANTONELLA CORDA

FRANCESCO CADINU

CANTINA ANTONIO MELE

Sicilia

TENUTA ENZA LA FAUCI

FENECH

SALLEMI GIOVANNI

FIORE

ENÒ -TRIO – PUGLISI NUNZIO

TENUTA GATTO

ARMOSA

RAMADDINI – VIGNAIOLI A MARZAMEMI

DI PRIMA

BARONIA DELLA PIETRA

TENUTA LA FAVOLA

TERRA COSTANTINO

GURRIERI – VIGNETI & CANTINA

PUPILLO

IL MOLINACCIO DI MONTEPULCIANO

PALMENTO COSTANZO

PUNTA ARIA

TENUTA VALLE DELLE FERLE

GABRIELE ANTONIO

Toscana

TERRE A MANO

I FABBRI

LE CINCIOLE

CASALE GIGLIOLI

DE VINOSALVO VIGNAIOLI

FATTORIA MAJNONI GUICCIARDINI

IL PERACCIO

IL CALAMAIO

TENUTA LENZINI

FABRIZIO DIONISIO

PODERE DELL’ANSELMO DI FORCONI FABRIZIO

FORTULLA

TENUTA POGGIO ROSSO

FELCIANO

LE GRASCETE

TENUTA DI VALGIANO

SCHEGGIOLLA

PODERE LA MERCARECCIA

CASTELDELPIANO

TENUTA MARIANI

MULINI DI SEGALARI

PODERE RIPARBELLA

POGGIO AL GRILLO

CASINA DI CORNIA

MONTENIDOLI

FATTORIA CORZANO E PATERNO

PETRICCI E DEL PIANTA

MEZZANOTTE

TENUTA SAN MARCELLO

TOSCANI

ATRIVM

POGGIO AL GELLO

POMONA

TENUTA DELLO SCOMPIGLIO

TENUTA L’APPARITA

PIERINIeBRUGI

TERENZUOLA

TORNESI

VINI NATURALI DI TOSCANA

TENUTA MARELI

MARCO BENVENUTI

LE VERZURE

FATTORIA DI POGGIOPIANO DI MAURO GALARDI

FABIANI

TENUTE DI BADIA

TENUTA DI GHIZZANO

IL RIO

I PILASTRI

POGGIO GRANDE

TERRA QUERCUS

PODERE NANNINI

POGGIO LA LUNA

SOLATIONE

POGGIO L’APPARITA

MONTE ISI

CASANUOVA – THILO BESANÇON

AGRICOLA CARLINI

LA SALCETA

PODERE ALBERESE

CASTELLO POGGIARELLO

TENUTA SAN VITO

MONTENERO

PODERE RANIERI

RIGOLI

LA QUERCE

CARUS VINI

CUPIROSSO

LA DOCCIA DI VINCI

PODERE GUSTO

VALLE DEL SOLE

SANLORENZO

Trentino – Alto Adige

GLASSIER

BONGIOVANNI LORENZO

FRANCESCO POLI VIGNAIOLI A S.MASSENZA

PRAVIS

MASO CANTANGHEL

ROSI EUGENIO VITICOLTORE ARTIGIANO

MATTIA FILIPPI

MAXENTIA

DE VIGILI

LONGARIVA

CANTINA RESOM

TENUTA MASO CORNO

BALTER

CANTINA FURLETTI GABRIELE

MOS

WEINGUT OBERSTEIN

ZOEHLHOF

MARINUSHOF

CASTEL JUVAL UNTERORTL

DE TARCZAL

MANINCOR

MOSER

MASO THALER

THOMAS NIEDERMAYR

CESCONI

GRIGOLLI BRUNO

BEFEHLHOF

LIESELEHOF

POJER E SANDRI

DORNACH, PATRICK UCCELLI

CANTINA ANDREA MARTINELLI

COMAI

DE VESCOVI ULZBACH

MASO BERGAMINI

TIZIANO MAZZONI

KLINGER

EREDI DI COBELLI ALDO

PISONI

BERGMANNHOF

FEDRIZZI CIPRIANO

MESSNERHOF

THURNHOF

GARLIDER – CHRISTIAN KERSCHBAUMER

WEINHOF KOBLER

ZANOTELLI

FONTANA GRAZIANO

VILLA PERSANI

TENUTA UNTERHOFER

CAVIC

BELLAVEDER

Umbria

BARTOLONI MARIA ROSA CANTINA

CASTELLO DI MONTEGIOVE

ANTONELLI

FATTORIA DI MONTICELLO

LEONARDO BUSSOLETTI

ROCCAFIORE

CASALI DEL TOPPELLO

PALAZZONE

CANTINE NERI

Valle d’Aosta

TENUTA NATALINA GRANDI

BRUNET PIERO

NINIVE PAVESE

GROSJEAN VINS

Veneto

ZYME

MUSELLA

CORTEFORTE

AGRICOLA COTTINI

RIVE DEL BACIO – VALDOBBIADENE

PRÀ GRAZIANO

VALDELLOVO

CASARETTI

BASTIA

NOVAIA

PUNTOZERO

FRATELLI COLLAVO

COL DEL LUPO

TESSERE

CÀ DEI MAGHI

BRIGALDARA

MORO SERGIO

CA’ LA BIONDA

VIGNE DEL BOSCO OLMÉ

CA’ RUGATE

CLEMENTI

MONTEVERSA

PIEROPAN

LE GUAITE DI NOEMI

DAMA DEL ROVERE

SCRIANI

CORTE SERMANA

GIOVANNA TANTINI

GIOVANNI EDERLE

MASSIMAGO

BERGAMINI

CASA CECCHIN

CANTINA RONCA

LA DAMA

FALEZZE DI LUCA ANSELMI

TERRE DI PIETRA

LE FRAGHE

CA’ DEL FAGGIO

CARLO BOSCAINI

CEOTTO VINI

PIOVENE

MIOTTO

MONGARDA

MORETVINI

CA’ DEI CONTI

TERRE GROSSE

COL MIOTIN

SPAGNOL COL DEL SAS

IL MOTTOLO

VIA REGIA

RUGE

LE TENDE DI FORTUNA E LUCILLINI

BONI ALESSANDRO

CANEVA DA NANI

CORTE MARTINI

LEO VANIN

NARDELLO

RIVA GRANDA

LA FRASSINA

LE VIGNE DI SAN PIETRO

MIZZON

MASOT – FIABE DI VINO

LUCIANO ARDUINI

AL CONTADIN

DAMOLI BRUNO

IL MONTE CARO

TANORÈ

DOTTA

CORTE MERCI

SANDRIN

PICCOLI

CORTE QUAIARA

FRANCHINI AGRICOLA

FOLLADOR FRANCESCO

VILLA SPINOSA

LE VOLPERE

VIGNE AL COLLE

MALIBRAN

TONELLO

BELLESE VINI

ANTOLINI

CANTINA PEGORARO

VALENTINA CUBI

T.E.S.S.A.R.I.

CRODI

TERRE BOSCARATTO

VILLA CRINE

CORTE SCALETTA

VETTORI

BRESOLIN BIO

PASSARINI WINES

CANTINA MATTIELLO

SANZOVO GRAZIANO VALDOBBIADENE

MARCHETTO VINI

MARTIGNAGO – VIGNAIOLI

CÀ ROVERE

SIRO MEROTTO

TENUTE FASOLI LORENA

BELE CASEL

ROSANATALE

QUOTA 101

MANERA LUIGI

BORGO STAJNBECH

SILVIA FIORIN

Ospiti

Francia

EMMANUEL SIMONNOT

DOMAINE TENON

Bulgaria

BULGARIAN ASSOCIATION OF INDIPENDENT WINEGROWERS

…

Sarà ospite dell’area FIVI anche la neocostituita FEDERAZIONE ITALIANA OLIVICOLTORI INDIPENDENTI.

Fonte e foto articolo: https://www.mercatodeivini.it/edizione-2021/; https://www.mercatodeivini.it/comunicati-stampa/a-novembre-la-decima-edizione-del-mercato-dei-vini-dei-vignaioli-indipendenti/