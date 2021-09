Fiera delle parole: presentata l'edizione 2021

Oltre cinquanta appuntamenti per un’edizione tutta orientata al tema della ripartenza, dopo quasi due anni di emergenza legata alla pandemia ancora in corso. Dal 29 settembre al 3 ottobre, La Fiera delle Parole, il festival promosso dal Comune di Padova con la direzione artistica di Bruna Coscia. Quasi cento autori, tanti incontri in presenza e in sicurezza, nei padiglioni della Fiera di Padova