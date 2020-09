Da mercoledì la Fiera delle Parole: sei giornate di eventi per tornare a incontrarsi

Sei giorni per tornare a incontrarsi, a confrontarsi e ad ascoltare. Parte mercoledì 30 settembre La Fiera delle Parole, uno dei più importanti festival Italiani, amatissimo dai padovani e non solo, promosso dal Comune di Padova e diretto da Bruna Coscia. Quindicesima edizione nel padiglione 11 della Fiera di Padova: un luogo che consente il distanziamento interpersonale e il rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza Covid-19.

Grandi ospiti

Gli ospiti (in ordine di apparizione): Samantha Cristoforetti, Maurizio Molinari, Paolo Possamai, Massimo Recalcati, Umberto Galimberti, Mario Tozzi, Francesca Santolini, Sandro Veronesi, Daria Colombo, Giovanni Floris, Marianna Aprile, Beppe Severgnini, Cristina Battocletti, Gherardo Colombo, Vito Mancuso, Valerio Massimo Manfredi, Alessia De Marchi, Paolo Crepet, Sergio Staino, Massimo Cirri, Simona Colonna, Vincenzo Mollica, Fabio Frizzi, Riccardo Rocchi, Andrea Crisanti, Riccardo Iacona, Tiziana Ferrario, Corrado Augias, Roberto Vecchioni, Sergio Durante, Federico Guglielmo, Francesco Galligioni, Dacia Maraini, Paolo Di Paolo, Matteo Bussola, Enrico Galiano, Guido Marangoni, Nicola De Agostini. «Tornano a Padova alcuni ospiti storici del Festival, con una missione del tutto nuova: quella di confrontarsi con questo incerto presente e di contribuire a leggere le direttrici del prossimo futuro», spiega Bruna Coscia, direttrice artistica della Fiera delle Parole. «Del resto, il tema del cambiamento pervade il lavoro recente di tanti tra gli ospiti di questa quindicesima edizione: il cambiamento che ci fa sentire vulnerabili, che trasforma il nostro tempo, quello che passa di generazione in generazione, quello della natura attorno a noi, il cambiamento che ci fa crescere»,

L'appello

Nel calendario della Fiera trovano allora spazio il saluto speciale di Samantha Cristoforetti, l’unica in diretta straming, che ci invita a guardare al futuro con la fiducia della scienza, L’atlante del mondo che cambia tracciato da Maurizio Molinari in dialogo con Paolo Possamai, i Messaggi dalla Terra interpretati da Mario Tozzi e Francesca Santolini, gli Uomini ritratti da Tiziana Ferrario, le relazioni controverse raccontate da Sandro Veronesi e Daria Colombo, L’alleanza tra generazioni immaginata da Marianna Aprile e Giovanni Floris, il ritratto dei Neoitaliani dipinto da Beppe Severgnini e Cristina Battocletti, Il coraggio e la paura, due facce della stessa medaglia, visti da Gherardo Colombo e Vito Mancuso, i Vulnerabili analizzati da Paolo Crepet, il Breviario per un confuso presente firmato da Corrado Augias, l’appello per non avere Mai più eroi di Andrea Crisanti e Riccardo Iacona, “L’illusione della libertà” di Umberto Galimberti, Il ritratto di una donna ribelle dell’antica Roma di Valerio Massimo Manfredi, Il sogno e la speranza di Roberto Vecchioni che, nei primi giorni della chiusura, ha cantato dal suo balcone una versione struggente di Sogna ragazzo sogna, La forza e la dolcezza, insieme, di Vincenzo Mollica che racconta “ Prima che mi dimentichi di tutto”, il libro e le vignette di Sergio Staino che non può mancare nel programma del festival che sin dalla prima edizione sfoggia con orgoglio il suo logo e insieme a Massimo Cirri e a Simona Colonna parlerà del buonismo nella satira e nella politica. Ad arricchire il palinsesto la musica di Francesco Lettieri al pianoforte. Triplo “fuori programma” lunedì 5 ottobre con una storia di amicizia ai tempi della peste scritta con la consueta sensibilità da Dacia Maraini, la Padova per Tartini di Sergio Durante e l’evento di beneficienza Dadi with friends con Matteo Bussola, Enrico Galiano e Guido Marangoni.

Ingresso gratuito

Tutti gli appuntamenti sono ospitati nel padiglione 11 della Fiera di Padova, allestito per garantire la presenza in sicurezza di 800 persone. Sarà possibile raggiungere la Fiera con i mezzi pubblici, a piedi, in bici o in automobile, grazie alla disponibilità di un ampio parcheggio interno gratuito. L’ingresso agli eventi è come sempre gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata direttamente collegandosi al sito del festival www.fieradelleparole.it, selezionando l’evento al quale si intende partecipare e fornendo i dati necessari ad ottenere la conferma e l’assegnazione del proprio posto in sala e nel parcheggio La Fiera delle Parole è promossa dal Comune di Padova, diretta da Bruna Coscia, organizzata da Cuore di Carta eventi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e con la collaborazione di Promex Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Padova e la media partnership di Rai Radio 3, Il Mattino di Padova e Radio Lattemiele. Il calendario costantemente aggiornato è online su www.lafieradelleparole.it e sui profili social del festival.