Riapre l'Esperia con un programma dedicato al cinema del territorio

Superata la forzata chiusura del lockdown e dopo la positiva esperienza dell’arena estiva, il Cinema Esperia riprende la sua attività cinematografica, con qualche difficoltà, con molta attenzione alla sicurezza del pubblico e con una gran voglia di continuare a contribuire alla circolazione della cultura cinematografica e ad offrire occasione di divertimento ed incontro per gli spettatori.

L’attenzione al territorio

All’inizio di questa nuova difficile ma stimolante stagione, il Cinema Esperia riapre ribadendo la sua attenzione per il cinema legato al territorio. Il programma delle prime settimane comprenderà la proiezione di vari film legati al territorio veneto.

Gli eventi in programma

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, inizierà Alberto Rizzi, affermato autore e regista teatrale veronese, che propone il suo primo e ampiamente apprezzato lungometraggio “Si muore solo da vivi”. Una commedia sentimentale interpretato da Alessandro Roja affiancato da un cast di grande rinomanza. Una prima prova molto promettente.

Sabato 19 e domenica 20 settembre la sala ospiterà l’anteprima e le prime visioni di “Donne e donne”, opera prima di Minuta Gabura, sul dramma della violenza contro le donne. Il film è stato presentato domenica 6 settembre nello spazio della Regione Veneto alla Mostra del Cinema di Venezia. Sabato 19 alle 21 avrà luogo l’anteprima con la presenza della regista e del cast,

Nelle settimane seguenti, appena il meccanismo della distribuzione lo renderà possibile programmeremo “Sulle mie spalle” di Antonello Belluco e “Molecole” di Andrea Segre.

Programma del week end di riapertura

“Si muore solo da vivi”

Regia di Alberto Rizzi. Un film con Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Ugo Pagliai, Amanda Lear. Commedia. Italia 2020. Distribuita da Fandango.

Orlando, ex frontman di una band del polesine, colpito dalla morte del fratello a causa del terremoto, vive chiuso in se stesso ed isolato al mondo. Ma un giorno la sua ex manager si dà da fare per rimettere insieme la vecchia band.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando

Venerdì 11 settembre ore 21;

Sabato 12 settembre ore 21;

Domenica 13 settembre ore 21.

Ingresso

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro.

Info web