Fino al 6 gennaio, Pablito al San Gaetano

La mostra è allestita al “Centro Culturale San Gaetano” ed è davvero soprendente quanti cimeli e oggetti sono a disposizione del pubblico. . Da non perdere l'esperienza in realtà aumentata di rivivere in maniera virtuale il pomeriggio della tripletta di Paolo Rossi del Sarria