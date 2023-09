Le donne al centro: il Fior d’arancio e la Padova Urbs picta, in arrivo delle visite speciali

“Fior d’arancio colli Euganei DOCG e Padova Urbs picta al Femminile: storie di donne, arte e vino” è questo il titolo del nuovo progetto presentato e ideato da Catia Bolzonella di Ca' della Vigna.

Lo si dice anche nel lungo titolo: tutto è incentrato sulle figure femminili della Padova Urbs picta che in questo caso si vogliono far incontrare con i Colli Euganei, come se il passato volesse emergere nel presente, nel contemporaneo e nella natura bucolica del territorio vulcanico e nell’unica DOCG presente: il Fior d’arancio.

Il legame con Padova

Come conferma Catia durante la presentazione di venerdì 8 settembre alla tenuta di Selvazzano Dentro: «Solo insieme, facendo squadra, possiamo andare oltre», ed ha ragione. Questa iniziativa oltre a far conoscere il patrimonio Unesco lega i Colli Euganei a Padova e, cosa importantissima, è aperto a tutte coloro che ne vorranno far parte.

Di cosa si tratta?

Le proposte sono dei pacchetti visite, che si possono anche regalare, dove oltre a scoprire i luoghi pittoreschi patrimonio Unesco, si potranno anche assaggiare le tre versioni del Fior d’arancio: dolce, passito e secco.

Le donne

Donne soprattutto che fin dal ‘300, come nelle raffigurazioni, erano protagoniste e reclamavamo il loro ruolo centrale nella società, così oggi le cantiniere vogliono far sapere di esserci: le donne del vino, che lavorano nella provincia patavina, son più di quello che si possa immaginare. In sostanza chi visita l’azienda vitivinicola con questo speciale pacchetto può scoprire, oltre ai vini anche qualcosa sulla Padova Urbs picta, viceversa chi va a vedere il ciclo pittorico può scoprire qualcosa sui vini prodotti proprio sui Colli.

Il primo appuntamento

Il connubio vuol fare innescare la scintilla della curiosità, la stessa che porta a voler conoscere e saperne di più.

Primo appuntamento ad ottobre alla scoperta di Palazzo della ragione, degustazione con la produttrice nella caffetteria dei Musei civici agli Eremitani e infine visita alla cappella degli Scrovegni in notturna.

Presto tutti i dettagli.

Foto articolo da comunicazioni stampa