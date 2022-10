Al via la nuova rassegna “Salotto musicale italiano” a Palazzo San Bonifacio

In occasione del decennale della sua costituzione, avvenuta l’11 dicembre 2012, la Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi dà vita al “Salotto Musicale Italiano”: rassegna concertistica autunnale “ambientata” in Sala “Omizzolo Peruzzi” a Palazzo Sambonifacio, nuova elegante sede della Fondazione (in via Andreini 4, a Padova), in partenza da sabato 15 ottobre 2022.

Il prezioso spazio dove avranno luogo gli eventi musicali raccoglie i beni dei fondatori Enrica Omizzolo e Elio Peruzzi, figlia e genero di Silvio Omizzolo, e si presenta al pubblico come una piccola sala concerti e al contempo una biblioteca, un museo e un salotto: un vero e proprio spaccato di vita musicale e culturale padovana del Novecento.

Sette i concerti autunnali in arrivo, orientati, come suggerisce il titolo, verso la musica strumentale e vocale da camera italiana a cavallo fra Otto e Novecento, la cui diffusione e valorizzazione è uno degli scopi statutari della Fondazione. L’appuntamento inaugurale di 15 ottobre, alle ore 18, avrà come protagonisti il flautista Enzo Caroli, amico degli Omizzolo e di Peruzzi, e la pianista Anna Martignon, che eseguiranno musiche per flauto e pianoforte del Novecento italiano, fra cui il dittico Notturno e Danza di Omizzolo.

Il 21 ottobre seguirà un concerto dedicato al clarinetto (strumento cui Elio Peruzzi ha dedicato la sua vita di musicista), accompagnato stavolta dall’arpa: l’arpista londinese Rosanna Rolton e il clarinettista lombardo Daniel Roscia proporranno musiche dell’Ottocento e Novecento tedesco e francese, in buona parte trascritte per arpa dalla Rolton.

L’11 novembre il chitarrista milanese Marco Battaglia celebrerà il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, un concerto di musiche italiane amate da Mazzini stesso ed eseguite su una chitarra che appartenne proprio al patriota italiano (organizzato in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana Onlus, sezione “Giuliana Ascoli Vitali Norsa” di Padova).

Il 17 novembre il noto soprano Monica Benvenuti, specialista della musica moderna e contemporanea, renderà omaggio a uno dei maggiori compositori italiani del Novecento, Sylvano Bussotti, scomparso poco più di un anno fa. L’esecuzione sarà accompagnata dalla narrazione dello scrittore e drammaturgo Luca Scarlini. All’inizio del concerto Monica Benvenuti renderà omaggio anche a Omizzolo, eseguendo la sua lirica “L’attesa” su poesia di Giovanna Bemporad con Davide Scarabottolo al pianoforte.

Il 25 novembre il violoncellista friulano Riccardo Pes e il pianista veneto Pierluigi Piran proporranno tre interessanti sonate di Guido Alberto Fano, Sivlio Omizzolo e Leone Sinigaglia. Il 6 dicembre il pianista Edoardo Lanza, che fu allievo e amico di Omizzolo, renderà omaggio al suo maestro eseguendo una sua composizione e altri brani studiati con lui.

Conclude la rassegna, l’11 dicembre, la celebrazione del decennale della Fondazione: protagonisti del concerto due rinomati interpreti italiani, il violinista Davide Alogna e il pianista Alessandro Marangoni.

Inizio concerti: ore 18

Biglietti: 8 euro

Per ragioni di capienza è consigliabile la prenotazione.

Vendita presso la sede del concerto da mezz’ora prima dell’orario di inizio.

Vendita online su https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

Prenotazioni (email, Whatsapp, sms):

info@fondazioneomizzoloperuzzi.it - 340 9291163

https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/2022.html

In breve

Dal 15 ottobre all'11 dicembre prossimi avrà luogo la rassegna Salotto Musicale Italiano, terza iniziativa che la Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi organizza nella sua splendida sede a Palazzo Sambonifacio, in via Andreini 4 a Padova.

La rassegna consiste in sette concerti dedicati per la maggior parte alla musica strumentale e vocale da camera italiana a cavallo fra Otto e Novecento. I programmi sono quindi composti in buona misura di musica della nostra produzione nazionale, talora accostati a qualche brano del repertorio europeo.

Questo il dettaglio dei sette concerti:

Sabato 15 ottobre ore 18

Enzo Caroli, flauto

Anna Martignon, pianoforte

Nino Rota - Cinque pezzi facili

Mario Pilati - Sonata

Ferruccio Busoni - Albumblatt

Silvio Omizzolo - Notturno e danza

Alfredo Casella - Barcarola e Scherzo - Sicilienne et burlesque

Venerdì 21 ottobre ore 18

Rosanna Rolton, arpa

Daniel Roscia, clarinetto

André Messager - Solo de Concours

Camille Saint-Saëns - Sonata op.167 (trascrizione per arpa e clarinetto)

Claude Debussy - Valse romantique

Robert Schumann - Fünf Stücke im Volkston op.102 (nn. 1, 2, 5.)

Henry Rabaud - Solo de Concours

Franz Schubert - Ständchen (Serenade)

Béla Kovacs - Sholem Alekhem

Venerdì 11 novembre ore 18

Marco Battaglia, chitarra

«Quando Mazzini suonava la chitarra»

In collaborazione con

Associazione Mazziniana Italiana Onlus

Sezione "Giuliana Ascoli Vitali Norsa" di Padova

Niccolò Paganini - dai 43 Ghiribizzi M.S. 37: nn. 16, 17, 20, 31, 37, 38

Luigi Moretti - dalla Sonata op. 2: Andante - Grazioso

Mauro Giuliani - Variazioni sul tema “Io ti vidi e t’adorai” dall’opera Amazilia di Giovanni Pacini op. 128 - Rossiniana n. 5 op. 123

Johann Kaspar Mertz - “Opern-Revue” op. 8 n. 29 - Fantasia su temi della “Traviata” di Giuseppe Verdi

Luigi Rinaldo Legnani - dai Trentasei Capricci op. 20: nn. 2, 7, 36

Giovedì 17 novembre ore 18

Monica Benvenuti, soprano

Luca Scarlini, narrazione

Davide Scarabottolo, pianoforte

Silvio Omizzolo -L’attesa

Sylvano Bussotti - “Il Nudo” quarta parte (1963) testo Aldo Braibanti - Estratti da “Voix de femme” (1958-59), testo proprio - “La Cathycanta” (da “Silvano/Sylvano”, 2008), testo proprio

Venerdì 25 novembre ore 18

Riccardo Pes, violoncello

Pierluigi Piran, pianoforte

Guido Alberto Fano - Sonata in re minore

Silvio Omizzolo - Sonata breve

Leone Sinigaglia - Sonata

Martedì 6 dicembre ore 18

Edoardo Lanza, pianoforte

Omaggio al Maestro Omizzolo (Ricordi di un allievo)

Presentazione del libro: Silvio Omizzolo - Musica per pianoforte

A cura di Edoardo Lanza - Edizioni Armelin Musica



Silvio Omizzolo - Ein altes Albumblatt

Robert Schumann - Kreisleriana op. 16

Fryderyk Chopin - Scherzo n. 3 op. 39

Franz Liszt - Isoldens Liebestod (da Tristan und Isolde di Wagner)

Claude Debussy - Pour le piano

Domenica 11 dicembre ore 18

Concerto per il decennale della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi

Davide Alogna, violino

Alessandro Marangoni, pianoforte

Guido Alberto Fano - Pagine d’album

Silvio Omizzolo - Sonata

César Franck - Sonata in la maggiore

Prezzo biglietti: 8 euro

Acquisto biglietti online:

15 ottobre - Enzo Caroli - Anna Martignon

21 ottobre - Rosanna Rolton - Daniel Roscia

11 novembre - Quando Mazzini suonava la chitarra - Marco Battaglia

17 novembre - Monica Benvenuti - Davide Scarabottolo - Luca Scarlini

25 novembre - Riccardo Pes - Pierluigi Piran

6 dicembre - Edoardo Lanza

11 dicembre - CONCERTO PER IL DECENNALE - Davide Alogna - Alessandro Marangoni

Acquisto e ritiro biglietti presso la sede del concerto da mezz’ora prima dell’inizio.

Info: 340 9291163

La rassegna Salotto Musicale Italiano è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il patrocinio del Comune di Padova. Il concerto dedicato a Giuseppe Mazzini è realizzato in collaborazione con l'Associazione Mazziniana Italiana Onlus (Sezione "Giuliana Ascoli Vitali Norsa" di Padova).

Vi attendiamo nella splendida cornice di Palazzo Sambonifacio, Via Isabella Andreini 4, Padova!

Il Direttore artistico

Vitale Fano

La Presidente

Luisa San Bonifacio

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Isabella Andreini, 4

Padova

https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

340 9291163

