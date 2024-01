Ad Este il forum annuale dei sottoscrittori della Carta Europea del Turismo Sostenibile 2022-2026

Il Forum annuale dei sottoscrittori della Carta Europea del Turismo Sostenibile 2022-2026 si terrà lunedì 5 febbraio 2024 alle ore 16 alla Sala Barchessa nella Sede del Parco a Este, in via Rana Ca’ Mori 8. La CETS è uno strumento dedicato alle Aree Protette, previsto da Europarc Federation, che si basa su un’adesione volontaria di soggetti impegnati nella promozione del territorio e sul rispetto di un disciplinare di azioni e misure sostenibili.

Alla presenza del presidente del Parco Colli Euganei Alessandro Frizzarin e del presidente di Federparchi Luca Santini, verranno passate in rassegna le tappe raggiunte nel 2023 e si programmeranno le buone pratiche per l’anno corrente. Il convegno CETS riunisce gli stakeholders del territorio presenti nel Piano d’Azione 2022-2026 e gli Operatori certificati Fase 2, 11 strutture ricettive e 13 operatori turistici; l’incontro rappresenta un momento di confronto tra Parco, sottoscrittori e operatori che permette di tarare le nuove prospettive e analizzare le opportunità offerte dal progetto. Gli attori che hanno ottenuto la certificazione, inoltre, possono utilizzare il logo Partner Europarc nella loro attività professionale e vedranno promosse le proprie iniziative anche attraverso i canali dell’Ente Parco e di Federparchi.

La riunione del 5 febbraio sarà occasione per condividere idee e visioni sulle 63 attività programmate fino al 2026, monitorando la situazione attuale e creando anche sinergie e collaborazioni che possono contribuire a plasmare il futuro del settore. Verranno presentati gli obiettivi chiari e concreti per il periodo prossimo, con uno sguardo verso la realizzazione della fase 3 della CETS, cioè la “Certificazione di Tour operator”.

«Auspico la massima partecipazione in questa occasione plenaria d’incontro con gli Attori del nostro territorio», dichiara il Presidente del Parco Colli Euganei «perché il progetto europeo sul turismo sostenibile sta dando la possibilità di veder riconosciuto l’impegno nel rispetto dell’ambiente per un futuro sempre più all’insegna della collaborazione ecologica. Un turismo responsabile e di qualità, con un occhio di riguardo alla biodiversità, alla conservazione del patrimonio naturale, alla protezione delle comunità locali e alla valorizzazione delle culture tradizionali, ci inserisce perfettamente anche in quelli che sono i valori che abbiamo abbracciato al momento della candidatura MAB UNESCO».

Di seguito, la lista degli operatori turistici attualmente certificati Fase 2 CETS: